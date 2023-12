Wildkräutern auf der Spur: Zwei Thüringer starten große Europatour

Erfurt Zwei Thüringer packen ihre Sachen, verkaufen alles und wollen in den kommenden zwei Jahren zeigen, wie man sich aus den Wäldern Europas ernähren kann.

Neues Jahr, neues Glück? Für Celia Domaratius (44) und Roberto Wunderlich (44) gilt das nicht ganz. Denn das Glück, das die beiden 2024 suchen werden, ist für sie nicht ganz neu. Noch lebt das Paar in Erfurt, doch schon bald wird „Ole“ ihr neues Zuhause sein.

Ole – auf diesen nordischen Namen haben sie ihren Van getauft, mit dem sie auf eine mehrjährige Tour durch den Kontinent gehen. Noch wohnen die beiden Thüringer in Erfurt. Doch das soll sich im Frühjahr ändern.

Raus aus dem Alltag, weg von zu Hause. Diesen Wunsch haben viele Menschen in komplizierten Zeiten und sehnen sich nach Neuem. Doch was macht diese geplante Europareise anders? Im Mittelpunkt der Tour steht alles, was in der Natur wächst. Damit wollen sich die beiden ernähren und nachhaltiges Reisen populär machen. „Der Wunsch ist über Jahre gewachsen“, erzählen sie im Gespräch über die Vorbereitungen für das Langzeitprojekt, das vorerst bis 2027 geplant ist.

Den Van, mit dem es im Frühjahr auf Tour geht, hat das Paar „Ole“ getauft. Foto: Privat / Fabian Klaus

Immer wieder waren beide in den vergangenen Jahren mit ihrem Van unterwegs, bereisten verschiedene Länder und stellten fest, dass konventionelles Reisen, unter anderem mit dem Wohnmobil, sehr oft mit viel Müll einhergeht. „Wir haben gesehen, welche Berge von Müll wir selbst mitnehmen, wenn wir unterwegs sind“, sagt Celia. Das Essen und vor allem die Verpackung spielten dabei immer eine zentrale Rolle. Sie und ihr Partner sind überzeugt: Das kann anders werden – egal, in welchem Land man unterwegs ist.

Begeisterung für Wildpflanzen schon als Kind

Deshalb wollen sich beide auf ihrer Reise von dem ernähren, was in der Natur zu finden ist, und daran auch alle Menschen teilhaben lassen, die sich dafür interessieren und ihre Begeisterung teilen (wollen). „Wir verbinden Kräuterwissen, Wildnis und Ernährung. Wir verstehen uns nicht nur als Reisebegleiter, sondern auch als Botschafter eines verantwortungsbewussten und umweltfreundlichen Reisestils“, beschreiben sie ihr Vorhaben. Das Wissen darüber haben sie sich bereits in ihrer Heimat angeeignet: Celia arbeitet als zertifizierte Ernährungsberaterin und ist unter anderem „Coach für essbare Wildpflanzen“. Schon als Kind hat sie ihre Freunde zu Wildpflanzen-Entdeckungsreisen eingeladen – und jetzt auch Roberto mit ihrer Begeisterung angesteckt, die nun in eine Tour mündet, bei der sich beide ein Stück weit treiben lassen wollen. „Der Wunsch, das jetzt anzugehen, ist bei uns beiden in den letzten Jahren gewachsen“, erzählt Roberto.

Er und seine Partnerin verzichten dafür auf ihren gesamten Hausstand, haben in den vergangenen Tagen und Wochen schon einiges verkauft. Was dabei besonders schwerfällt? Celia lächelt, denn sie kennt die Antwort. „Die Plattensammlung zu verkaufen“, sagt Roberto. Und doch hat er es übers Herz gebracht, obwohl sie in den vergangenen Lebensjahren sehr gewachsen ist.

Erfahrungen sollen als Buch erscheinen

Doch jetzt stehen andere Dinge im Mittelpunkt. Beide sehen sich als „digitale Nomaden“, die in der ganzen Welt unterwegs sind: „Ja, wir werden natürlich unterwegs arbeiten.“ Kräuterwanderungen aus aller Welt werden online angeboten. Und: Am Ende der Reise soll ein Buch erscheinen, das Tipps und Tricks für nachhaltiges Reisen zusammenfasst. Der Plan: Zwei Jahre wollen sie reisen, 2026 das Buch schreiben, das 2027 erscheinen soll. Um das zu finanzieren, haben die beiden eine Crowdfunding-Kampagne (www.startnext.com/GpY) gestartet, die noch bis Januar läuft. Doch Roberto und Celia machen sich keine Illusionen. Zwar wollen sie die meiste Zeit in der Natur verbringen, „aber ganz ohne Campingplatz wird es wohl nicht gehen“.

Dass neben dem Leben in und mit der Natur auch die „Entschleunigung“ eine Rolle spielt, wird bei einem Blick auf die bisherige Streckenplanung deutlich. Die beiden Abenteurer haben sich bisher nur auf grobe Eckdaten geeinigt. „Wir können einfach nicht alle Eventualitäten planen und leben auch von dem, was wir unterwegs erleben“, sind die beiden überzeugt, dass ihnen „Zufälle, Überraschungen und Begegnungen mit vielen interessanten Menschen“ widerfahren werden, die sie jetzt noch gar nicht erahnen können.

Tour führt im ersten Jahr bis nach Russland

Über Polen, Litauen und Estland soll es ab Frühjahr 2024 bis nach Russland und wieder zurück gehen. Im Herbst und Winter stehen dann die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Griechenland auf dem Programm und im Jahr darauf Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien und Slowenien sowie das Nordkap und Portugal.

„Ole“, der Transporter, soll den beiden dabei ein treuer Begleiter sein und sie in diese Länder führen. Denn nicht nur die Begeisterung für Wildkräuter verbindet Celia und Roberto. Sie haben sich als Camper kennengelernt. Unterwegs - wo sonst.

