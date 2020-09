Die Evangelische Grundschule in Sömmerda hat ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Es begann alles ganz klein mit einer Stammgruppe, welche auf den Namen „Sonnen“ hörte. In den nächsten Jahren wurden drei weitere Stammgruppen gebildet und es erfolgte der Umzug von der Albert-Einstein-Schule in die Räumlichkeiten des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Lucas-Cranach-Straße. Die Festwoche begann mit einem feierlichen Gottesdienst in der Bonifatiuskirche mit Unterstützung der Pfarrerinnen Juliane Baumann und Christiane Bertling-Beck. Den Höhepunkt bildete für die Kinder die Übergabe der Geburtstagsgeschenke durch den Förderverein der Evangelischen Grundschule, vertreten durch Frau Gebhardt. Es wurden drei neue Fahrzeuge angeschafft. In den nächsten Tagen konnten alle Kinder in vier Stationen ihre Kreativität testen. In einem Projekt entstanden vier Collagen zum Thema „Die Evangelische Grundschule im Wandel der Jahreszeiten“. Voraussetzung für dieses und die anderen Projekte war: Wir nehmen soweit wie möglich das, was schon da ist – alles im Zuge der Wiederverwertbarkeit von Ressourcen. Beispielhaft wurden bei der Einweihung der Druckerpresse alte CDs als Druckvorlage verwendet, und zur Herstellung eigener Plüschtiere bzw. Handpuppen ausgediente Socken in Szene gesetzt. Herbstdekorationen gestalteten die Schüler in der Tonwerkstatt. Am Freitag durften in einer feierlichen Vernissage alle Kinder und Pädagogen die Ergebnisse bestaunen. Es war eine rundum gelungene Festwoche, die allen Beteiligten sehr viel Freude brachte.