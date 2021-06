Exkursion im Südharz: Auf den Spuren der Libellen

Ein Großer Blaupfeil sitzt am Wegesrand.

Rottleberode. Biosphärenreservat bietet am 26. Juni eine ganz besondere Wanderung an.

Zu einer Libellen-Exkursion lädt das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz am Samstag, dem 26. Juni, ein. Die Wanderung steht unter dem Motto „Erfolgreiche Jäger – kunstvolle Flieger: Libellen“. Geführt werden die Teilnehmer vom Reservatsmitarbeiter Marten Kieß. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Parkplatz am Schlossteich in Rottleberode. Die Tour dauert zwei Stunden.

Die Teilnehmer können Libellen beobachten und bestimmen sowie Wissenswertes über diese spannende Tiergruppe erfahren. Es sei eine Exkursion für Groß und Klein, meint Marten Kieß. Der Schlossteich in Rottleberode biete mit ausgedehnten Röhrichtbeständen, angrenzendem Erlenbruch und uferbegleitender Vegetation beste Lebensbedingungen für Libellen.

Geländetaugliche Kleidung und festes Schuhwerk (Gummistiefel) seien erforderlich. Das Mitbringen eines Fernglases biete sich an. Sollten sich die aktuellen Bestimmungen zur Corona-Pandemie ändern oder extremes Wetter herrschen, wird die Tour verschoben. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 15 Personen begrenzt.

Wer Interesse hat, kann sich bis spätestens Freitag, 25. Juni, in der Verwaltung des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz per E-Mail an: poststelle@suedharz.mule.sachsen-anhalt.de oder unter Telefon: 034651 / 298890 anmelden.