Madrid. Eine spanische Extremsportlerin übersteht 500 Tage in der Dunkelheit: Nun werden neue Erkenntnisse über Körper und Gehirn erwartet.

Noch nie hielt ein Mensch so lange in völliger Abgeschiedenheit und Dunkelheit aus: Vor 500 Tagen ließ sich die spanische Extremsportlerin Beatriz Flamini in der Nähe der südspanischen Stadt Granada in einer Höhle einschließen: In 70 Meter Tiefe, ohne Sonnenlicht, völlig isoliert, ohne Informationen über Zeit und Geschehen in der Außenwelt zu erhalten.

Experiment in Höhle: Wertvolle Erkenntnisse erwartet

Heute am Freitag, nachdem sie einen neuen Höhlen-Weltrekord aufgestellt hat, soll die Frau, die sich mehr als 16 Monate in der Tiefe von allen Einflüssen abgeschottet hatte, geborgen werden und wieder ans Tageslicht kommen.

Das Höhlenexperiment wurde von Kameras aufgezeichnet: Wissenschaftler erwarten neue Erkenntnisse darüber, wie sich der menschliche Körper und das Gehirn unter diesen extremen Bedingungen verändern. Das Bildmaterial soll zu einem Dokumentarfilm verarbeitet werden.

VÍDEO | Récord bajo tierra: 500 días en una cueva sin contacto exterior.



⛰️ En soledad, sin referencias de tiempo y sin contacto con el exterior... Beatriz Flamini, deportista de élite y alpinista, explica que le ha llevado a embarcarse en esta aventura 👇



Spanische Extremsportlerin: Das hat sie verpasst

Die spanische Alpinistin stieg mit 48, während der Corona-Pandemie, in die Höhle, jetzt ist sie 50. Sie weiß weder, dass die Pandemie nun weitestgehend überwunden ist, noch dass in der Ukraine ein Krieg tobt, der die Welt in eine schwere Inflations- und Energiekrise stürzte.