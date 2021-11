Experte: Zahn der Zeit nagt an Trauer-Engeln auf Thüringer Friedhöfen

Erfurt. Thüringen hat zahlreiche kulturhistorisch bedeutsame Friedhöfe zu bieten. Nicht nur am heutigen Volkstrauertag oder zum Totensonntag am 21. November lohnt ein Besuch.

Denkmalfachleute sorgen sich um die Engelskulpturen auf Thüringer Friedhöfen. Witterung und Umweltbelastungen hätten vielen der Figuren, die seit mehr als 100 Jahren die Friedhöfe prägten, zugesetzt, sagte Landeskonservator Holger Reinhardt vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte vor allem für aus sehr dünnem Metall mit einer Legierung gefertigte Figuren, bei denen es sich in der Regel um Hohlplastiken handele. Deren Restaurierung sei sehr teuer, was Kommunen und Kirchengemeinden vor Herausforderungen stelle.

«Da dürften viele nicht zu retten sein», sagte er. Weniger problematisch sei die Situation bei Skulpturen etwa aus Marmor oder Bronze, die eine deutlich höhere Lebensdauer hätten.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie viele Trauer-Engel auf Thüringer Friedhöfen stehen, ist nicht bekannt. «Es dürften Tausende sein», sagte Reinhardt. Sie sind nach seinen Angaben Teil der klassischen Friedhofskultur in den Städten, die mit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts aufkam und Thüringen vielerorts repräsentative Friedhöfe beschert hat. Das gilt zum Beispiel für den als Kulturdenkmal eingestuften Hauptfriedhof in Gotha, dessen 1878 errichtetes Krematorium das älteste in Deutschland ist.

Als ein Kleinod unter den Friedhöfen in Thüringen gilt auch der mittelalterliche Camposanto in Buttstädt (Kreis Sömmerda) mit einem von Arkaden umgebenen Gräberfeld und Grabmalen aus Renaissance, Barock, Klassizismus und Gründerzeit. Der Camposanto war Außenstandort der diesjährigen Bundesgartenschau in Erfurt. Auch bekannte Künstler haben ihre Spuren auf Thüringer Gräbern hinterlassen. Der Architekt und Bauhaus-Gründer Walter Gropius etwa schuf eine Grabstele für die Bankiersgattin Pauline Reis auf dem jüdischen Friedhof in Meiningen, Ernst Barlach errichtete ein Grabmal für die Fürstenfamilie Reuß im Landschaftspark Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis).

In Thüringen stehen nach Angaben des Landeskonservators mehr als 100 Friedhöfe unter Denkmalschutz. Der Denkmalstatus gilt zudem für verschiedene Einzelgrabanlagen landesweit.

Kranzniederlegungen und Gottesdienste am Volkstrauertag in Thüringen

In vielen Orten Thüringens wird am Sonntag zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegungen, Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Anlass ist der Volkstrauertag. Vertreter von Landtag, Landesregierung und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedenken in einer zentralen Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof in Eisenach der Toten. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nimmt in seiner Funktion als Bundesratspräsident in Berlin an der Kranzniederlegung in der Neuen Wache und der Gedenkveranstaltung im Bundestag teil. Dort wird 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, Jugoslawien und Griechenland an die vielen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges in Mittelost- und Südosteuropa erinnert.

Der Volkstrauertag wurde in Deutschland erstmals 1922 begangen - zur Erinnerung an die Toten des Ersten Weltkrieges (1914-1918). Die Nationalsozialisten missbrauchten ihn später als «Heldengedenktag» für ihre Zwecke. In der Bundesrepublik wurde er vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge neu etabliert, seit der Wiedervereinigung wird er auch in Ostdeutschland begangen.