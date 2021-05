So spürt Familie aus Zeulenroda psychische Folgen der Pandemie

Zeulenroda-Triebes. Schreien, Bettnässen und Schlafwandeln: Welche Auswirkungen der Lockdown auf Kinder haben kann.

Als ihr jüngster Sohn in das Zimmer kommt, erklärt Jessica Mauch verständnisvoll, warum ich heute hier bin. In den vergangenen Monaten sei sie nicht immer so ruhig gewesen. Die Pandemie und der Ausfall der Kita-Betreuung haben die Familie auf eine harte Probe gestellt. Ein Belastungstest, der dazu führt, dass der mittlere Sohn mit fünf Jahren in psychische Behandlung muss. „Ich habe lange überlegt, ob ich an die Öffentlichkeit gehe. Aber die Geschichte sollen auch andere erfahren“, sagt die dreifache Mutter.

Corona-Blog: "Wir werden auf Jahre über leere Innenstädte reden" – Expertin: Kinder werden Langzeitfolgen haben

Studie: Fast jedes dritte Kind zeigt Hinweise auf psychische Belastung

Dass die Corona-Pandemie auch Kindern einiges abverlangt, ist unumstritten. Wie gut die Kleinen das wegstecken, ist aber nicht immer gleich. Die sogenannte Copsy-Studie („Corona und Psyche“) des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE) beispielsweise zeigt, dass fast jedes dritte Kind Hinweise auf eine psychische Belastung in der Krise zeigt. Vor der Pandemie waren es nur 20 Prozent. Fast 85 Prozent der Kinder finden die Corona-Krise laut der aktuellen Online-Befragung belastend. Aber was, wenn aus einer Belastung eine handfeste psychische Erkrankung wird? Familie Mauch hat genau das erlebt.

Alles beginnt mit dem ersten Lockdown im März 2020. Weil der Papa tagsüber arbeiten geht und Jessica Mauch am Abend in der Gebäudereinigung tätig ist, hat die Familie keinen Anspruch auf Notbetreuung. Home-Office wie in vielen bequemen Büro-Jobs ist keine Option. „Zu Beginn war es für die Kinder ja noch ganz lustig“, sagt die 33-Jährige. Die Familie ist viel an der frischen Luft, baut im Garten ein Klettergerüst.

Aber je länger der Kindergarten ausfällt, desto öfter bekommen sich die Jungs in die Haare. Auch die Mama ist an vielen Tagen gereizt und fühlt sich zwischen Job und Kindern überfordert. Irgendwann werden die Probleme beim mittleren Kind offensichtlich. Schreien, Bettnässen und das Schlafwandeln machen deutlich, dass mehr dahintersteckt als einfach nur eine schlechte Phase. „Wir wussten einfach nicht mehr weiter.“ Eine Psychologin soll helfen, aber die Wutanfälle und das Schlafwandeln mit Bettnässen bessern sich kaum.

Langfristige psychische Folgen der Pandemie bei Kindern nicht absehbar

Gegenüber dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erklärte die Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie Silvia Schneider: „Wir sehen, dass etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen mit emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten reagiert.“ Oft seien das Ängste und depressive Verstimmungen. Andere Kinder würden mit externalisierenden Störungen reagieren. Dazu zählten die Hyperaktivität und aggressives Verhalten. „Welche langfristigen Folgen die Coronakrise haben wird, bleibt abzuwarten. Ob es ein Long-Covid-Syndrom mit psychischen Störungen geben wird, wissen wir noch nicht“, sagt sie. Die Angst vor psychischen Folgen begleitet Familie Mauch. „Unser mittlerer Sohn ist sehr sensibel. Er kann schwer mit Veränderungen umgehen“, sagt sie.

Als ein Trauerfall in der Familie hinzukommt, häufen sich die Fragen des Jungen über den Tod. Aktuell darf er mit Empfehlung der Psychologin an der Notbetreuung teilnehmen. Seitdem seien die Auffälligkeiten etwas besser geworden. „Es ist spürbar, dass er jetzt weniger Zeit für dunkle Gedanken hat und sich wieder viel mit anderen Kindern beschäftigt“, sagt seine Mutter.

Die wichtigsten Infos zur Corona-Impfung beim Hausarzt

Kabinett beschließt Corona-"Aufholprogramm" für Kinder und Jugendliche

Sie sieht es als Fehler an, dass bei der Notbetreuung nur auf die berufliche Situation der Eltern geschaut werde. Verschiedene Kinder würden einfach unterschiedlich auf die Folgen der Krise reagieren. „Es sollte auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes geschaut werden“, sagt sie. Der Weg über die Psychologin sei schwer und lang gewesen. Anderen Eltern, deren Kinder psychisch leiden, könnte früher geholfen werden.