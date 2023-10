Ein Sumatra-Nashorn hat in einem Schutzgebiet in Indonesien ein Jungtier zur Welt gebracht und damit den Bemühungen um den Erhalt des vom Aussterben bedrohten Tieres neuen Auftrieb gegeben.

Madrid Bedrohte Vögel sollen in Spanien überwintern. Begleitet wurden sie dorthin von Leichtflugzeugen. Warum die kuriose Eskorte nötig war.

Wer das Spektakel in der Luft zufällig vom Boden aus beobachtete, musste sich erst einmal die Augen reiben: Hinter zwei Ultraleichtflugzeugen sah man in mehreren hundert Metern Höhe einen Schwarm von großen Vögeln. Meist flogen sie, wie es bei Zugvögeln üblich ist, in Keilformation. Eine Formation, die allerdings in diesem Fall nicht von einem Leitvogel, sondern von den beiden Ultraleichtfliegern angeführt wurde.

Ein Leichtflugzeug leitet die seltenen Waldrappen auf ihrem Zug nach Spanien. Foto: Waldrappteam Conservation & Research

Genau 43 Tage war dieser ungewöhnliche Schwarm unterwegs, der im deutschen Baden-Württemberg gestartet war und in diesen Tagen im südspanischen Andalusien ankam. Angeführt wurde er von dem österreichischen Verhaltensbiologen Johannes Fritz, der als Pilot eines der beiden Leichtflugzeuge steuerte und so den Schwarm von Jungvögeln über die 2300 Kilometer lange Strecke von Deutschland in den Süden Europas lotste.

Wissenschaftler leiteten Vogelschwarm in ihr Winterquartier

Bei den Vögeln handelt es sich um den seltenen Waldrapp, der vom Aussterben bedroht ist und zur biologischen Familie der Ibisse gehört. Die Vögel sind etwa so groß wie Gänse, haben aber im Unterschied zu Gänsen lange, sichelförmige Schnäbel. Früher war der Waldrapp mit seinem markanten gebogenen Schnabel und seinem kahlen, rötlichen Kopf in Deutschland, Österreich oder der Schweiz weit verbreitet.

Lesen Sie auch:Strengerer Tierschutz in Spanien – grausame Tradition bleibt

„Aber als Delikatesse verspeist und daher stark bejagt, starb er bereits im 17. Jahrhundert in ganz Mitteleuropa aus“, berichtet die Naturschutzorganisation WWF, die das von der EU mitfinanzierte Wiederansiedlungsprogramm unterstützt. Er sei heute einer der seltensten Vögel der Welt. Nur noch ein paar hundert Exemplare leben in Europa – vor allem in Süddeutschland, Österreich, Italien und in Südspanien, wo versucht wird, den Waldrapp wieder anzusiedeln.

Waldrappen gehören zu den seltensten Vögeln der Welt. Foto: Waldrappteam Conservation & Research

„Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind in der Vergangenheit um diese Jahreszeit tausende Waldrappe nach Andalusien und potenziell weitere nach Marokko migriert, bis diese Art im Mittelalter in Europa ausgerottet wurde“, schreiben Johannes Fritz und sein wissenschaftliches Waldrappteam in einer Mitteilung. Nun, nach Jahrhunderten, sei es mit menschlicher Hilfe erstmals wieder gelungen, die Waldrappen von Mitteleuropa über dieser Zugroute durch Frankreich und Spanien in ihr traditionelles Winterquartier zu bringen.

„Geführte Migration“ soll Jungtieren Zugverhalten beibringen

Ein Experiment, das die Wissenschaftler „geführte Migration“ nennen. Dabei inspirierte sich das in Österreich beheimatete Forscherteam an einer Pioniertat, die vor 30 Jahren aufhorchen ließ. Damals gelang es dem Kanadier William Lishman, von Menschen aufgezogene Wildgänse mit einem Leichtflugzeug von der Kanada-Provinz Ontario in ihr angestammtes Winterquartier im südlichen US-Staat Virginia zu überführen. Ein wissenschaftlicher Erfolg, der von Hollywood in dem berühmten Film „Amy und die Wildgänse“ aufgegriffen wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:Vom Aussterben bedroht: Reha soll kranke Korallen retten

Wie jene Schar der jungen Kanadagänse, die in dem Film die Hauptrolle spielen, sind auch die nach Spanien gelotsten Waldrappe von Menschen aufgezogen worden. Und deswegen müssen diese in künstlicher Umgebung aufgewachsenen Zugvögel das natürliche Zugverhalten erst erlernen. Dazu werden die Jungtiere wochenlang und spielerisch auf den großen Flug vorbereitet. Vor allem werden die Vögel darauf trainiert, ihren in Fluggeräten sitzenden Zieheltern zu folgen.

Experten: Klimawandel beeinträchtigt Migrationstrieb der Tiere

Schon seit 20 Jahren führt das europäische Waldrappteam Jungvögel mit Ultraleicht-Fluggeräten aus dem nördlichen Alpenland in ein südliches Überwinterungsgebiet in Italien. Die Waldrappe stammen aus Zuchtprogrammen – vor allem aus Österreich, aber auch aus Deutschland und der Schweiz. Haben die Vögel einmal mit menschlicher Hilfe ihren Migrationstrieb und ihr Winterquartier entdeckt, kommen viele von ihnen im Frühjahr in ihre natürlichen Brutgebiete in den nördlichen Alpen zurück – ohne weitere menschliche Einwirkung.

Das Waldrappteam setzt sich seit vielen Jahren für die Zugvögel ein. Foto: Waldrappteam Conservation & Research

Doch neuerdings machen Klimawandel und Erderwärmung den Waldrappen zu schaffen. Durch den Temperaturanstieg und den verlängerten Sommer erwacht der Migrationstrieb später. Die Folge: Die Vögel finden nicht mehr die notwendigen Aufwinde, die ihnen über die Alpen nach Italien helfen. Deswegen versuchen die Forscher nun, eine neue Migrationsroute nach Spanien zu etablieren. Auf dieser Strecke müssen die Vögel nicht mehr unbedingt die Alpen überqueren, sondern können sie umfliegen.

Von 35 Vögeln schafften es nur 32 bis nach Spanien

Die Strecke ins südspanische Andalusien, wo es eine frei lebende Waldrappkolonie gibt, ist dreimal länger als jene in die italienische Toskana. Entsprechend ist das Risiko größer, dass nicht alle Vögel den Weg überleben. Die größte Gefahr sind Strommasten, auf denen sich Waldrappe gerne ausruhen. Oder Jäger, die auf Wildvögel anlegen. Auch Raubvögel lauern unterwegs. Zudem können sich sogar Zugvögel mal verirren und ihr Migrationsziel verfehlen.

Auch während der geführten Waldrappmigration nach Spanien kamen Tiere abhanden. 35 Waldrappe waren am Bodensee in Süddeutschland zusammen mit ihrem „Leitvogel“ Johannes Fritz gestartet. 32 schafften es im Windschatten des von Fritz gesteuerten Ultraleichtfliegers bis nach Andalusien. „Dort sind sie auch gleich mit Vögeln der sesshaften andalusischen Population zusammengetroffen“, berichtet erleichtert das wissenschaftliche Begleitteam. „Das war ein großer und bewegender Moment.“