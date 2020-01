Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferdinand Schmidt-Modrow: Trauriges Statement zu seinem Tod

Traurige Nachricht über den Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow – er ist tot

Seine Agentur veröffentlichte ein bewegendes Statement, auch seine Kollegen äußerten sich

Er wurde nur 34 Jahre alt – und starb völlig überraschend

Mit der Serie „Dahoam is Dahoam“ wurde er unter anderem berühmt

Offenbar war eine Vorerkrankung nicht erkannt worden

Sein Gesicht war vielen aus Sendungen wie „Sturm der Liebe“ oder „Dahoam is Dahoam“ bekannt – nun ist der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow mit gerade einmal 34 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigte Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks.

Die Familie Schmidt-Modrows habe den Sender über den Tod des jungen Künstlers informiert, sagte ein BR-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Todesursache sei den Angaben der Familie zufolge eine „nicht erkannte Vorerkrankung“ gewesen.

Ferdinand Schmidt-Modrow gestorben: Spekulationen über Todesursache

„Mit seiner freundlichen, herzlichen Art war Ferdinand Schmidt-Modrow bei allen am Set sehr beliebt und stets ein Garant für positive Energie und gute Laune“, heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Schauspieler Schmidt-Modrow: Er spielte auch bei „Die Welle“ mit

Schmidt-Modrow spielte in der Fernsehserie „Dahoam is Dahoam“ den Pfarrer Simon Brandl und war in der Telenovela „Sturm der Liebe“ Bertram Liebig. Der Schauspieler war außerdem in mehreren Kinofilmen zu sehen, unter anderem in dem Drama „Die Welle“ an der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau.

Auf Facebook nahm das „Dahoam is Dahoam“-Team Abschied vom 34-Jährigen. „Am 15.1. wurde unser Freund und Kollege Ferdinand Schmidt-Modrow unerwartet aus unserer Mitte gerissen“, heißt es. Und weiter: „Wir sind bestürzt und traurig. Unsere Gedanken und Wünsche sind bei allen Trauernden, Freunden und Familie.“

Seine Agentur Heppeler veröffentlichte auf ihrer Website ein bewegendes Statement zum „völlig unerwarteten Versterben“, betitelt „Unser Ferdi“: „Eine nicht erkannte Vorerkrankung hat ihn jäh aus dem Leben gerissen“, heißt es dort, „unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.“

„Dahoam is Dahoam“-Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow – Fakten über ihn:

Ferdinand Schmidt-Modrow wurde am 30. April 1985 in Aichach geboren

Er besuchte die Neue Münchner Schauspielschule, anschließend spielte er vor allem in Produktionen des Bayerischen Rundfunks mit

Außerdem spielte er unter anderem in den Fernsehfilmen „Beste Gegend“, „Beste Zeit“ und „Beste Chance“

(dpa/fmg/bekö/jkali)