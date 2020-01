Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr-Basis fordert Beschränkung der Amtszeit

Beim Thüringer Feuerwehrverband stehen Umwälzungen bevor – das Jahr 2020 verspricht spannend zu werden, nachdem 2019 mit Querelen um zu enge politische Verstrickungen rund um den Noch-Verbandspräsidenten Lars Oschmann abgeschlossen wurde.

Wegweisend für den Verband: Am 18. Januar beginnt die Klausurtagung mit den Vertretern aus den Kreisverbänden. Ursprünglich sollte bis dahin Gelegenheit sein, Kandidaten für das Präsidium vorzuschlagen, das im April neu gewählt werden soll. Sowohl Oschmann als auch einige seiner Vorstandskollegen treten nicht wieder an. Die Bewerbungsfrist endet aber bereits an diesem Freitag, 10. Januar, weil es in der Geschäftsstelle des Verbandes zu einem Rechenfehler gekommen war. Das geht aus einer internen Mail hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

Nach Informationen dieser Zeitung ist lediglich eine Bewerbung auf die Nachfolge von Lars Oschmann eingegangen. Der Bewerber (Name ist der Redaktion bekannt, darf aber aus Datenschutzgründen derzeit nicht veröffentlicht werden) soll aus Mittelthüringen stammen. Es soll sich um einen Vorschlag des aktuellen Präsidiums handeln. „Wir werden zunächst unsere Mitglieder informieren“, vertröstet Verbandssprecher Karsten Utterodt auf Anfrage. Er bestätigt aber, dass neben der Bewerbung aus Mittelthüringen auch eine aus Nordthüringen eingegangen sei. Indes ist klar, wo die Nordthüringer Bewerbung zu verorten ist – im Landkreis Eichsfeld. Der dortige Kreisvorsitzende Helmut Möller hat auf Anfrage erklärt, dass er als Vize-Präsident ins Rennen gehen will.

Neben der personellen Neuaufstellung steht dem Verband eine strukturelle Reform bevor. In einem Papier aus dem Kreisverband Gotha wird die Beschränkung der Amtszeit auf maximal zwei Legislaturen gefordert. Unterstützt wird das unter anderem vom Kreisverband Eichsfeld. Außerdem sollen, das ist ein weiterer Punkt in dem Papier, künftig vier Vize-Präsidenten dem Präsidium angehören, damit die Regionen besser als bisher in dem Gremium vertreten sind. Über derlei Satzungsänderungen soll am kommenden Wochenende in Bad Köstritz final beraten werden, damit beim Delegiertentag im April eine Neufassung zur Abstimmung gestellt werden kann.