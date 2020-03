Zu einer Ölhavarie rückte die Feuerwehr Sömmerda am Sonntag in die Straße der Einheit aus.

Feuerwehr im Kampf gegen auslaufendes Öl

Mit einem abgerissenen Schlauch an einer Baumaschine, wohl seit Freitag aus dem Radlader auslaufendem Hydrauliköl und dadurch verseuchtem Erdreich musste sich die Sömmerdaer Feuerwehr am Sonntagnachmittag auseinandersetzen. Mit zwei Fahrzeugen und 13 Kameraden rückte sie in die Straße der Einheit aus und war laut Daniel Voigt dafür mehrere Stunden im Einsatz. Von allein, so vermuten es die Kameraden, hat sich der Schlauch nicht gelöst. Mehrere Kubikmeter Erde mussten ausgehoben werden. Die Feuerwehr hat damit angefangen, später stießen auch Mitarbeiter der Baufirma hinzu. Es war wohl nach dem Altkleidercontainerbrand in der Nacht der zweite mutwillig herbeigeführte Einsatz.