Feuerwehr in Stempeda schlägt Alarm: Im Dorf fehlen zwei Hydranten

Die Feuerwehr in Stempeda zählt zu den kleineren Truppen im Südharz. Zehn aktive Mitglieder hat sie derzeit. Nachwuchs zu gewinnen, ist aktuell ihr größter Wunsch. Aber es gibt auch weitere Sorgen. Für Löschwassereinsätze im Dorf fehlen Hydranten am Knackelberg und im Bereich der Bornleite, berichtet Ortsbürgermeister Riccardo Roßmell (parteilos). Die Wehr benötigt auch einen Mülltonnenstellplatz. Zurzeit stehen die Tonnen im Gerätehaus, wo sie aber nicht hingehören. Die Feuchtigkeitsschäden im Gerätehaus sollen nun endlich beseitigt werden. Nächstes Jahr sind Malerarbeiten geplant. Fünf Einsätze hatte die Stempedaer Feuerwehr bisher in diesem Jahr. Darunter waren ein Holzlaster-Unfall im Juni sowie jüngst ein Gebäudebrand in Rodishain.