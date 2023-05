Berlin. Die Insel war Schauplatz der "Fluch der Karibik"-Filme, jetzt steht "Little Pipe Cay" zum Verkauf. Lesen Sie hier, was sie kostet.

Haben Sie etwas mehr als 91 Millionen Euro in Ihrer Portokasse übrig? Falls ja, könnten Sie sich Ihre eigene Insel kaufen. Es handelt sich dabei um "Little Pipe Cay". Sie gehört zu den Bahamas und war schon Schauplatz von Filmen wie "Fluch der Karibik" oder "James Bond".

Für die Summe von 100 Millionen US-Dollar (ca. 91.249.175 Euro) ist einiges geboten: eine Art Hauptwohnsitz im Kolonialstil mit 5300 Quadratmetern, der von mehreren Gästevillen flankiert wird, die auf 22. 099 Quadratmetern über elf Schlaf- und 12 Badezimmer verfügen. In Summe hat das Eiland eine Fläche von mehr als 16 Hektar. Der Hamburger Edelimmobilienmakler Engel & Völkers bietet das Objekt an.

Spa, Pool und Wassersport auf der "Fluch der Karibik"-Insel

Die Insel verfügt zudem über ein Fitnessstudio, einen Spa-Bereich und einen Infinity-Pool. Ein Steg, Boote und Wassersportausrüstung (Jet-Skis, Kajaks) sowie mehrere Standorte, an denen eine Jacht andocken kann, runden das Bild ab. Was bei all dem Luxus nicht fehlen darf: ein privater Hubschrauberlandeplatz.

Colin Lightbourn, Lizenzpartner der Hamburger, führt gegenüber dem österreichischen "Kurier" aus: "Die Insel wurde so natürlich wie möglich belassen, zahlreiche exotische Pflanzen und Tiere wohnen hier. Der Sand ist weiß und ultrafein, das Wasser glasklar und in der Ferne sieht man kleine Nachbarinseln. Diese authentische Karibik-Szenerie war bereits Kulisse für namhafte Hollywood-Filme."

"Fluch der Karibik"-Insel ist gut erreichbar

Im Paket enthalten sind übrigens auch die Unterkünfte fürs Personal sowie ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst. Je nach Saison liegen die Mietpreise für interessierte Gäste bei 68.000 bis 86.000 Euro pro Nacht.

Die eigenständige Insel "Little Pipe Cay" gehört zur Exuma-Inselgruppe und ist mit einem kurzen Flug von New Providence (die bevölkerungsreichste Insel der Bahamas) oder von Florida erreichbar. Per Boot ist sie vom Eiland Staniel Cay ansteuerbar. "Little Pipe Cay" befindet sich rund 70 Meilen südostlich von Nassau, der Hauptstadt der Bahamas. (dw)