Die wichtigsten Antworten zu Corona-Regeln im Saale-Orla-Kreis

Angesichts der wieder steigenden Zahlen nachgewiesener Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus und im Zusammenhang mit der neuen Allgemeinverfügung hat das Landratsamt Saale-Orla auf die derzeit am häufigsten auftretenden Anfragen die Antworten in einer Übersicht zusammengefasst. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Welche Personen-Höchstgrenzen gelten bei Veranstaltungen auf dem Gebiet des Saale-Orla-Kreises?

Bei allen öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen sind auf dem Gebiet des Saale-Orla-Kreises in geschlossenen Räumen nicht mehr als 50 Personen und im Freien nicht mehr als 100 Personen zulässig. Bei privaten und familiären Feiern in Wohnungen sind maximal 25 Personen erlaubt. Veranstaltungen mit mehr Personen sind – abgesehen von wenigen Ausnahmen – grundsätzlich verboten.

Wie berechnet sich die Höchstgrenze der Teilnehmerzahl bei einer Veranstaltung?

Bei sämtlichen Veranstaltungen, egal ob öffentlich, nicht öffentlich oder privat und familiär, sind für die Berechnung der Höchstgrenze der Teilnehmerzahl alle anwesenden Personen mitzuzählen. Alle anwesenden Personen sind demnach Gastgeber, Gäste, Personal, Dienstleister, Musiker und sonstige Personen, die bei der Veranstaltung anwesend sind. Bei einem Konzert zählen also auch Musiker und Techniker dazu, bei einem Fußballspiel neben den Besuchern und Organisatoren etwa auch die Spieler und Funktionäre.

Wann liegt die Grenze für Veranstaltungen bei maximal 25 Personen?

Bei privaten Veranstaltungen oder Feiern, insbesondere Familienfeiern oder Partys in Wohnungen, das heißt in Räumen, die nicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen stattfinden. In der Regel betrifft dies das eigene Zuhause, aber auch private Partyräume oder Gartenanlagen, die einen geschlossenen Raum bilden. Für die Feier eigens angemietet Räumlichkeiten fallen hingegen nicht darunter.

Dürfen bei einer privaten Feier im Garten mehr als 25 Personen teilnehmen?

Aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen ist eine ausschließlich im Garten stattfindende Feier praktisch nicht umsetzbar. Soweit ein Wohnhaus auf dem Gartengrundstück vorhanden ist, würde dieses bereits aufgrund der sanitären Anlagen von den anwesenden Teilnehmern entsprechend frequentiert. Die hierbei entstehenden Kontaktmöglichkeiten sollen gerade vermieden werden. Sollte eine solche Feier dennoch als „Gartenparty“ deklariert werden, stellt dies eine Umgehung der Regelung dar und ist deshalb verboten.

Eine Veranstaltung findet auf öffentlich zugänglichem Grund in einem Festzelt statt. Zählt die Grenze von 50 Personen oder von 100 Personen?

Ein Festzelt gilt nicht als geschlossener Raum. Damit wären bis zu 100 Personen erlaubt.

Eine Veranstaltung findet auf öffentlich zugänglichem Grund teils im Freien, teils im Festsaal statt. Dürfen mehr als 50 Personen anwesend sein, wenn sich nie mehr als 50 Personen zeitgleich in den geschlossenen Räumen aufhalten?

Nein. Findet eine Veranstaltung – wenn auch nur zum Teil – in geschlossenen Räumen statt, gilt die Grenze von maximal 50 Personen.

Dürfen in einer Gaststätte mit ausreichend Platz zwei kleinere Feiern zeitgleich stattfinden?

Ja, wenn die Gesamtzahl von 50 Personen insgesamt nicht überschritten wird.

Gibt es Ausnahmen für Hochzeiten oder Trauerfeiern?

Bei Hochzeiten ist zu unterscheiden. Soweit es sich um Traugottesdienste in Kirchen handelt, gilt eine Ausnahme: Hier dürfen auch mehr als 50 Personen anwesend sein, wenn die Raumverhältnisse und Infektionsschutzvorkehrungen dies zulassen. Bei Hochzeiten auf dem Standesamt oder in anderen Räumlichkeiten ist hingegen die 50-Personen-Grenze zu beachten, da hier kein religiöser Bezug besteht. In beiden Fällen ist die sich an die Trauung – egal ob kirchlich oder standesamtlich – anschließende Hochzeitsfeier begrenzt auf 50 Personen, wenn in einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum gefeiert wird. In einer Wohnung gilt die 25-Personen-Grenze.

Bei Trauerfeiern, gleich ob in der Kirche, einer Trauerhalle oder an einem anderen Ort, gilt ebenfalls eine Ausnahme, da es sich um religiöse beziehungsweise weltanschauliche Feiern handelt. Nur der anschließende Leichenschmaus gilt als nicht öffentliche, also private Feier, bei der in einer Gaststätte bis zu 50 Personen, in einer Wohnung aber nur 25 anwesend sein dürfen.

Ich feiere Jugendweihe, Geburtstag, Hochzeit oder ähnliches in einer Gaststätte. Dürfen maximal 25 oder 50 Personen teilnehmen?

Wenn private Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen wie Gaststätten mit Hygienekonzept, Veranstaltungssälen oder privat angemieteten geschlossenen Räumen stattfinden, gilt die Obergrenze von maximal 50 Personen. Die Personenzahl sollte jedoch immer an die Raumgröße angepasst sein. Als Faustregel gilt: Pro Person sollten mindestens 3,1 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Der Veranstalter sollte zudem geeignete Infektionsschutzvorkehrungen treffen, insbesondere geeignete Maßnahmen zur Nachvollziehbarkeit der teilnehmenden Personen, um im Ernstfall Infektionsketten feststellen zu können.

Gibt es andere Ausnahmen?

Einzelne Ausnahmen sind in unterschiedlichen Bereichen vorgesehen, wozu jedoch grundsätzlich keine privaten Veranstaltungen oder Veranstaltungen mit Vergnügungs- oder Unterhaltungscharakter zählen. Die Ausnahmen dienen vornehmlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Ausübung von Grundrechten. Dazu zählen vor allem Versammlungen, religiöse/weltanschauliche, parteipolitische, amtliche und betriebliche Veranstaltungen. So sind etwa Sitzungen und Beratungen von Gemeinden, Kreisverwaltung und Kommunalverbänden, die Tätigkeit von Behörden und Betrieben, Mitarbeitervertretern, Gewerkschaften, Berufsverbänden von dem Veranstaltungsverbot befreit. Für all diese Ausnahmen gelten unverändert die Bestimmungen der Thüringer Corona-Grundverordnung.

Müssen private Feiern angezeigt beziehungsweise angemeldet werdet?

Die Allgemeinverfügung sieht dies zwar nicht vor, eine Anzeige der Veranstaltung beim Landratsamt wird jedoch empfohlen. Dies soll der besseren Nachverfolgung von Infektionsketten im Ernstfall dienen. Es wird vor allem empfohlen, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, an denen mehr als 25 Personen teilnehmen, und Veranstaltungen im Freien, an denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dem Landratsamt mindestens zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn anzuzeigen. Eine gesonderte Erlaubnis oder Genehmigung wird nicht erteilt.

Müssen öffentliche Veranstaltungen angemeldet werden?

Öffentliche Veranstaltungen unterliegen ebenfalls den Teilnehmerbegrenzungen der Allgemeinverfügung. Auch hier gilt nicht mehr als 100 Personen im Freien und 50 Personen in geschlossenen Räumen. Eine Anzeigepflicht besteht grundsätzlich nicht, wird jedoch empfohlen. Dies soll der besseren Nachverfolgung von Infektionsketten im Ernstfall dienen. Es wird vor allem empfohlen, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, an denen mehr als 25 Personen teilnehmen, und Veranstaltungen im Freien, an denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dem Landratsamt mindestens zwei Werktage vor Veranstaltungsbeginn anzuzeigen. Eine gesonderte Erlaubnis oder Genehmigung wird nicht erteilt. Bei Versammlungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 Personen sind die Anzeigepflichten nach Thüringer Corona-Grundverordnung einzuhalten. Außerdem gilt bei Versammlungen grundsätzlich die Anmeldepflicht nach Versammlungsgesetz. Bei Parteiveranstaltungen ist ebenfalls die Anzeigepflicht der Thüringer Corona-Grundverordnung zu beachten, das heißt in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 Personen oder unter freiem Himmel mit mehr als 100 Personen.

Bis wann gelten die Einschränkungen für Veranstaltungen im Saale-Orla-Kreis?

Vorerst bis einschließlich 31. Oktober 2020. Ob die Regelungen über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert oder abgeändert werden beziehungsweise auslaufen, wird entscheidend vom weiteren Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis abhängen.