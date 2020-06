Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freibadsaison in drei Bädern im östlichen Kyffhäuserkreis eröffnet

Am Pfingstmontagmittag öffnete das Soleschwimmbad seine Pforten. Aufgrund der Coronapandemie musste die Eröffnung zwei Wochen später als sonst und unter den geltenden Hygienestandards stattfinden. Zu den ersten Badegästen gehörten Hugo (links) und Hannes, die sich umgehend ins kühle Nass stürzten und gleich die große Rutsche testeten. Ebenfalls die ersten Badegäste begrüßen konnten am Montag der Solewasser-Vitalpark in Bad Frankenhausen und das Naturschwimmbad in Heldrungen.