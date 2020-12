Nordhausen. Zur Freude der Autofahrer legen auch die Bauarbeiten in der Grimmelallee eine Winterpause ein.

Freie Fahrt auf mehreren Straßen in Nordhausen

Die Grimmelallee ist seit Freitagnachmittag für den fließenden Verkehr wieder freigegeben. Dies treffe auch für die Hohensteiner Straße zu, berichtet die Nordhäuser Stadtverwaltung. Der Ammerberg und die Uthleber Straße in Sundhausen sollen ab Montag, 21. Dezember, ebenso wieder frei sein. Am Ammerberg gebe es jedoch für die Fußgänger und den Anliegerverkehr noch Einschränkungen. So sei das Parken auf dem Seitenstreifen noch nicht möglich, da die Bankette noch nicht fertiggestellt ist.

Lediglich die Ortsdurchfahrt von Hochstedt bleibt noch voll gesperrt. Wann die Bauarbeiten im neuen Jahr wieder aufgenommen werden, sei von der Witterung abhängig, betont die Stadtverwaltung.