Fridays for Future: Hunderte Menschen bei Aktionen für mehr Klimaschutz

Klimastreik in Gera

Klimastreik auch in Gera: Mit etwa 70 Teilnehmern setzte sich am Freitagnachmittag der Protestzug der Fridays-for-Future-Bewegung in Gera in Bewegung. Mit selbstgebastelten Plakaten, Transparenten und Fahnen forderten die Protestler den politischen Willen zu mehr Klimagerechtigkeit. In die Demonstration, die vom Stadtmuseum durch die Innenstadt bis zum Theaterplatz führte, reihte sich das Friedensbündnis Gera ein, auch MLPD-Fahnen wurden geschwenkt.

Foto: Peter Michaelis