Frühchen mit Morphium vergiftet: Krankenschwester verdächtig

Es ist ein schrecklicher Verdacht: Eine Krankenschwester in Ulm soll wehrlosen Frühgeborenen ohne jede medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht und sie so in Lebensgefahr gebracht haben. Die Frau wurde festgenommen.

Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2019, litten fünf Neugeborene in der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin nahezu gleichzeitig an lebensbedrohlichen Atemproblemen. Nur das schnelle Eingreifen des Personals rette den Babys das Leben.

Füllte Krankenschwester in Ulm Morphium und Muttermilch in Spritze?

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft vermutete das Krankenhaus zunächst eine Infektion als Ursache. Doch Tests von Urinproben der Kinder schlossen das aus. Die Proben wiesen jedoch Rückstände des starken Schmerzmittels Morphium auf, obwohl zumindest zwei der betroffenen Kinder gar keines erhalten sollten. Daraufhin alarmierte die Leitung vor rund zehn Tagen die Polizei.

Daraufhin durchsuchten Ermittler am Dienstag Räumlichkeiten von Mitarbeitern, die im fraglichen Zeitraum Dienst auf der Frühgeborenen-Station hatten. Dabei fanden sie im Spind einer Krankenschwester eine Spritze mit M uttermilch, die Morphin enthielt. Warum die Frau die grausame Tat begangen hat, ist noch unklar.

Haftbefehl gegen verdächtige Krankenschwester

Gegen die Schwester wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt. Über Einzelheiten wollen die Staatsanwaltschaft und das betroffene Klinikum am Donnerstag bei separaten Pressekonferenzen informieren.

„Wir bedauern es sehr, dass es zu einem solchen Zwischenfall gekommen ist, und entschuldigen uns ausdrücklich bei den Eltern und Kindern dafür“, erklärte am Mittwoch der Leitende Ärztliche Direktor, Professor Udo Kaisers. Die Ärzte gehen davon aus, dass die Verabreichung des Morphins für die Kinder weitgehend folgenlos bleibt.

