Bundestrainer Hansi Flick ist nach dem 1:4-Debakel im Testspiel gegen Japan sichtlich enttäuscht. Trotz der immer lauter werden Kritik von außen, möchte der 58-Jährige dennoch an seiner Philosophie festhalten und hat "Hoffnung" für das anstehende Testspiel gegen das starbesetzte Frankreich in der kommenden Woche.

Wolfsburg. Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer – die Blamage der Nationalmannschaft am Samstag gegen Japan war für den DFB eine zu viel.

Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trennte sich am Sonntag von dem 58-Jährigen. Der Verband zog damit die Konsequenzen nach dem 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan. Beim nächsten Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) werden Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die Auswahl interimsweise betreuen.

Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer: Über diese Nachfolger wurde jüngst spekuliert

"Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt", wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf zitiert. Er bezeichnete den Rauswurf Flicks als "unumgänglich". Neun Monate vor der Heim-EM 2024 muss der DFB in einer der tiefsten sportlichen Krisen seiner Geschichte einen neuen Trainer suchen. Ende 2022 war die DFB-Auswahl – ebenfalls nach einer Niederlage gegen Japan – in der Vorrunde der WM gescheitert.

Als mögliche Nachfolger waren zuletzt mehrere Kandidaten genannt – allen voran der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (36), der Österreicher Oliver Glasner (49) und auch Völler (63), der nach dem WM-Aus installiert worden war und Matthias Sammer (56). Die vermeintliche 1A-Lösung Jürgen Klopp (56) ist an den FC Liverpool gebunden.

ℹ️ Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. pic.twitter.com/WtAcUxJvb2 — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023

Flick und die Nationalmannschaft – eine Serie von Niederlagen nach der EM 2021

Flick hatte die Nationalmannschaft nach der EM 2021 von Joachim Löw übernommen und hatte die ersten acht Spiele gewonnen – jedoch gegen bestenfalls zweitklassige Gegner. In Katar flog die DFB-Auswahl nach den Spielen gegen Japan (1:2), Spanien (1:1) und Costa Rica (4:2) verdient raus – Flick schaffte die Stimmungswende in den vergangenen Monaten nicht.

Das 1:4 in Wolfsburg war die dritte Niederlage nacheinander, so erfolglos hatte die Nationalmannschaft zuletzt vor knapp 40 Jahren gespielt. Flick hatte sein Team entgegen seiner Ankündigung, seine "Kernmannschaft" für das Heim-Turnier finden zu wollen wieder stark verändert. Eine neue Taktik mit Joshua Kimmich als im Spielaufbau auch zentral agierendem Rechtsverteidiger ging völlig schief.

Nicht mehr länger Bundestrainer: Hansi Flick (Archivbild). Foto: Federico Gambarini / picture alliance/dpa

Flick kassierte in seinem 25. Länderspiel seine höchste Niederlage. Das öffentliche Training am Sonntagvormittag hatte er noch leiten dürfen. Wenige Stunden später war Schluss. (dpa)