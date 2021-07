Gartentipp: Was die Lilie bevorzugt

Das müssen Sie zu Lilien wissen.

Suchen Sie sich eine der Schönheiten aus: Es existieren rund 110 Lilienarten und 2000 Kreuzungen – von der kleinen, charmanten Türkenbundlilie bis zur afrikanischen Schmucklilie – zwischen 30 Zentimetern und 2,40 Metern. Sie sind derzeit im Liliengarten im Egapark und auch in Halle 1 in spektakulär schönen Gestecken zu bewundern.

Wenn Sie sie in Ihrem Garten pflanzen möchten, sollten Sie wissen, dass sie Zugwurzeln bilden, die die Zwiebel gegen Austrocknung tiefer in die Erde ziehen können. Mit den Wurzeln im unterirdischen Stängelbereich können auch kleine Tochterzwiebeln entstehen.

Die Ansprüche an ihren Standort sind unterschiedlich: Die Tigerlilie und deren Verwandte bevorzugen einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit einem frischen, humus- und nährstoffreichen sowie durchlässigen Boden. Die Türkenbund-Lilie mag es eher halbschattig. Das Substrat darf zudem gerne kalkhaltig sein.

Die Madonnen-Lilie hat es ebenfalls gerne etwas kalkhaltig, am liebsten ist ihr aber ein Platz in der Sonne mit einem frischen, lockeren Boden. Man pflanzt sie in ein 25 Zentimeter tiefes Pflanzloch, in das man zunächst eine Drainage aus grobem Kies einfüllt, darauf kommt eine fünf Zentimeter starke Schicht aus Sand und Gartenerde. Setzen Sie nun die Zwiebel ein und umhüllen Sie sie mit Sand. Dann wird mit Erde aufgefüllt. So werden Sie lange Freude haben.

Feinde sind das Lilienhähnchen, dessen Larven die Pflanze schädigen können. Dagegen hilft ein Bestäuben mit Gesteinsmehl. Freunde der Lilien sind Gräser – wie das Federgras, das sie auf halber Höhe umweht, oder der silbrige Wollziest, der so schön zu weißen Blüten passt.

Die Autorin leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft.