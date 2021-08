Berlin Bahnfahrer müssen sich wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die GDL hat neue Streiks ab dem Wochenende angekündigt.

Die Lokführergewerkschaft GDL ruft erneut zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Geplant sind Arbeitsniederlegungen von Samstag bis kommende Woche Mittwoch.

Ab Samstag soll zunächst der Güterverkehr bestreikt werden. Reisende und Pendler müssen dann ab Wochenbeginn mit Einschränkungen rechnen. Ab Montag treffe es dann auch den Personenverkehr, sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Freitag in Berlin.

Die Arbeitsniederlegungen beginnen laut Weselsky am Montagmorgen um 2.00 Uhr und enden am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr. Im Güterverkehr soll der Arbeitskampf bereits am Samstagnachmittag um 17.00 Uhr starten.

Claus Weselsky, Chef der GDL, droht im Tarifkonflikt mit der Bahn mit weiteren Streiks. Foto: dpa

Lesen Sie auch: Bahnstreik: Diese Rechte haben Kunden - wie komme ich ans Ziel?

Neuer Bahnstreik der GDL - Reaktion auf "Stillstand" bei Verhandlungen

Weselsky begründete den erneuten Arbeitskampf mit einem "Stillstand" bei der Angebotsverbesserung durch die Bahn - dieser führe zum "Stillstand der Züge". Das Bahn-Management wolle die Situation aussitzen. "Wir sehen uns deshalb gezwungen, den Führungskräften dieses Verhalten abzugewöhnen", sagte Weselsky.

In der vergangenen Woche hatte es bereits zweitägige Streiks der GDL im Personenverkehr gegeben. In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Die Bahn will die Erhöhung in Stufen auf später verteilen bei einer längeren Laufzeit.

Lesen Sie auch diesen Kommentar zum Thema: Streik bei der Bahn trotz Corona: Chaos auf der Schiene ist ein zu hohes Risiko

(fmg/dpa/afp)