Geänderte Busrouten durch Bauarbeiten in Petersdorf und Steigerthal

Bauarbeiten in Petersdorf und Steigerthal verursachen in der Woche vom 10. bis 14. Februar Behinderungen auf den Stadtbuslinien E und F. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe wird die Linie F Petersdorf nicht anfahren, der Bus fährt also nur bis Steigerthal und zurück. Die Haltestelle Steigerthal/Schieferliethen kann in genannter Zeit nicht bedient werden. Auf der Linie E kann die Haltestelle Petersdorf/Butterberg nicht genutzt werden. Ersatzweise sollten die Haltestellen Steigerthal und Petersdorf/Schule genutzt werden. Die Bedienung der Haltestelle Petersdorf/Schule erfolgt ausschließlich als Rufbus jeweils um 7.50, 10.50, 14.56 und 18 Uhr zum Südharz-Klinikum und 7.04, 9.54, 14.51 und 17.54 Uhr nach Petersdorf/Schule. Für diesen ist eine Anmeldung nötig unter Tel. 0800 / 6396390, diese muss bis zu einer Stunde vor Abfahrt erfolgen. Weitere Auskünfte erteilt die Betriebsleitzentrale unter Tel. 03631 / 63 92 15 oder 03631 / 63 92 16.