Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geänderte Müllabfuhr-Termine im Landkreis Nordhausen

Durch die Feiertage zu Weihnachten und Neujahr verschieben sich die Abfuhrtermine von Rest- und Bioabfall, Papier und Pappe sowie der Gelben Säcke. Bereits an diesem Samstag werden die Abfälle abgefahren, die sonst regulär am 23. Dezember an der Reihe sind. Die Abholung der Abfälle für Heiligabend erfolgt bereits am 23. Dezember und die Abholung für den 1. Weihnachtsfeiertag ebenfalls einen Tag früher.

Nach den Weihnachtsfeiertagen erfolgt die Abholung jeweils einen Tag später: Am 27. Dezember wird der reguläre Abfuhrtermin vom 2. Weihnachtsfeiertag nachgeholt und am 28. Dezember der vom 27. Dezember. Am 30. und 31. Dezember werden die Abfälle, wie im Abfallkalender vermerkt, abgefahren.

Statt zu Neujahr wird der Müll am 2. Januar abgeholt. Alle weiteren Termine in dieser Woche verschieben sich um einen Tag nach hinten. Ab 6. Januar wird wieder planmäßig abgefahren.

Das Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode hat sowohl am 24. Dezember als auch am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet. Die Abfallservicestation der Südharzwerke und die Sammelstelle für Elektro-Altgeräte in der Lebenshilfe indes haben an diesen beiden Tagen geschlossen. Zwischen den Feiertagen gelten die regulären Öffnungszeiten. Das Fachgebiet Abfallwirtschaft und Deponie des Landratsamtes in Nordhausen ist zu Heiligabend, am 27. Dezember und zu Silvester nicht erreichbar. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03631 / 914 31 20.