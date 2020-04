Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedichte zwischen Charme und Kraft

Wer kennt sie nicht, die „Magie“ der Gedichte. Eine bestimmte Art von Text, welcher Gefühle und Gedanken ausdrückt. Julia Engelmann zeigt in ihrem Buch „ Keine Ahnung ob es Liebe ist“ wie leicht, einfühlsam und trotzdem voller Energie ihre Gedichte sind. Ihre gefühlvollen, facettenreichen Texte erzählen von der Liebe und von Geborgenheit. Immer mit der Kunst, den Charme eines Gedichts nicht zu verlieren, aber auch mit der geballten Kraft des Poetry-Slam. Man kann sich in ihren Texten verlieren und gleichzeitig findet man sich zwischen ihren Zeilen wieder. Julia Engelmann wurde als Schauspielerin in einer Daily Soap bekannt und ist heute Poetry-Autorin. die mit ihrem mitreißenden Debüt »Eines Tages, Baby« den Durchbruch erzielte und auch mich damit neugierig machte. Durch ihre Poesie fühlt man sich in jeder Lebenslage verstanden und kann aus ihren Gedichten Ratschläge für das Leben mitnehmen. Ich habe all ihre Bücher gelesen und jedes hat mich mit seinen tollen Gedichten in den Bann gezogen. Es ist persönlich und zugleich inspirierend, so dass ich mir hin und wieder ihre Bücher ausleihe und in ihre Zeilen eintauche. Lassen auch Sie sich von Julia Engelmanns Gedichtbänden verzaubern und erfahren Sie, wie leicht und doch intensiv ihre Gedichte sein können.