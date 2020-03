„Gegessen wird immer“

Noch bis Donnerstagabend durften Restaurants und Gaststätten unter strengen Auflagen öffnen. Seit Freitag aber ist auch das wegen der aktuellen Corona-Pandemie untersagt. Dass das nicht nur die Gastronomen trifft, sondern auch deren Belieferer, erfährt Axel Kunze aus Kindelbrück derzeit am eigenen Leib. „Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Er betreibt seit beinahe zehn Jahren eine Forellenzucht in Kindelbrück. Jeden Tag schlachtet er seinen Fisch frisch, verkauft im eigenen Laden und beliefert eigentlich auch viele Gaststätten in der Region. Dass Bestellungen weniger oder teilweise storniert wurden, machte sich schon in den vergangenen zwei Wochen bemerkbar. Nun allerdings kommt gar nichts mehr.

Das Hauptgeschäft des Fischzüchters ist der Lebendverkauf der Forellen. Doch auch die Angler sind in der aktuellen Situation unsicher. Sie ordern im Moment nicht mehr so viel Fisch für ihre Angelteiche wie gewöhnlich, berichtet Axel Kunze. „Ich hoffe jetzt auf die Laufkundschaft, die noch persönlich in meinen Laden kommt“, sagt er. Seine Devise: „Gegessen wird immer.“

Trotzdem ist die aktuelle Lage eine große Herausforderung für den Unternehmer, der jede Menge Forellen in seinen Teichen hat, sie aber nur eingeschränkt herausnehmen oder schlachten kann.

Nach Umstellung werdendie Fischeier nun „bebrütet“

Dabei hat Axel Kunze gerade erst eine schwierige Zeit hinter sich. Denn vor etwa drei Jahren begann er, seine Zucht umzustellen. Er kaufte keine Jungfische mehr zu, sondern nur noch befruchtete Eier. Eine ungewöhnliche Methode für einen recht kleinen Betrieb, sagt Kunze. Wie aus diesen Eiern letztendlich fertige Fische werden können, erforschte der Kindelbrücker selbst. Es sei kostengünstiger, die Fische selbst zu „erbrüten“, als sie halb ausgewachsen zuzukaufen, erklärt der Züchter. Bis das ganze Projekt für sein Unternehmen letztendlich aber wirtschaftlich wurde, vergingen ganze zwei Jahre.

Die Methode des Erbrütens funktioniert laut Kunze mittlerweile aber so gut, dass er aktuell auch Saiblinge auf die selbe Weise in seinen Teichen großzieht. In diesem Jahr werden sie zum ersten Mal zum Verkauf angeboten.

Quellwasser aus dem Gründelsloch über „künstlichen Wasserfall“

Eine weitere Besonderheit des Zuchtbetriebes in Kindelbrück: Die Fische schwimmen in frischem Quellwasser, das direkt aus dem Gründelsloch nahe Kindelbrück kommt. Dieser Umstand bietet neben einigen Vorteilen aber auch Nachteile, sagt Axel Kunze.

Der klare Vorteil: Jegliche Klimaveränderungen oder regenarme Sommer konnten der Fischproduktion bisher nichts anhaben, sagt der Züchter. „Das Wasser hat immer die gleich gute Qualität, immer die selbe Temperatur und ist auch immer ausreichend vorhanden.“ Auch die Tatsache, dass sich Kunze das Quellwasser mit der Kindelbrücker Obstbau teilen muss, ließ die Pegel der Teiche in den beiden vergangenen wirklich trockenen Sommern nicht sinken.

Ein Nachteil: Das Wasser aus dem Gründelsloch kommt mit relativ wenig Sauerstoffgehalt daher – und den brauchen die Fische nun mal zum Überleben. In diesem Punkt half sich Axel Kunze einfach selbst. Eine selbst gebaute, stufige Konstruktion mit einem Gitternetz – einem künstlichen Wasserfall nachempfunden – befördert das Quellwasser in die Teiche und bekommt so auf dem Weg dorthin genügend Sauerstoff zugeführt. Die Idee ist zwar abgeschaut, sagt Kunze, aber effektiv.

Die Freude an der Fischerei wurde Axel Kunze schon in die Wiege gelegt. Bereits sein Großvater fischte in der Unstrut, sein Vater erbte diese Leidenschaft und gab sie ebenfalls an seinen Sohn weiter. Der machte sein Hobby letztendlich zum Beruf, indem er die Fischzucht in Kindelbrück 2011 übernahm.

Die Arbeit, die tagtäglich im Betrieb anfällt, erledigt Axel Kunze komplett allein. Vom Saubermachen über das Räuchern und Heringssalat zubereiten bis hin zum Verkauf im Laden. Urlaub oder mal einen freien Tag kennt er nicht.

Leuten achten mehr darauf, was sie zu sich nehmen

Sieht man einmal von der derzeitigen Corona-Krise ab, ist der Fischzüchter trotz allem mit seinem Geschäft zufrieden. Etwas habe er in der vergangenen Zeit mit Freunde registriert: „Viele Leute werden achtsamer mit dem, was sie jeden Tag zu sich nehmen“, so Kunze. Sie wollen wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen und kaufen deshalb bewusst regional und am liebsten direkt vom Händler. Und davon profitiert auch die Fischzucht in Kindelbrück.