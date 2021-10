Gelungenes Herbstfest im Hort der Grundschule Görsbach

Görsbach. Kinder hatten viel Spaß – unter anderem beim Zielwerfen mit Kastanien und beim Blätterdruck.

Im Hort der Grundschule Görsbach ist immer was los. Zu den jüngsten Höhepunkten zählt das Herbstfest. Der Nachmittag war tatsächlich so bunt wie der Herbst. Die Hortkinder hatten viel Spaß beim Zielwerfen mit Kastanien, Blättertragen, Blätterdruck, Pflastermalen sowie beim Wettrennen mit Eicheln. Natürlich war für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt. Es gab Würstchen und Getränke. So war wieder mal ein Hortnachmittag wie im Flug vorbei, und alle freuen sich schon jetzt auf die nächste Veranstaltung im Hort.