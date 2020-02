Buchhändler Dietrich Rose (links) hatte den Ausscheid in der Nordhäuser Stadtbibliothek organisiert.

Nordhausen. Zwölf Sechstklässler waren beim Kreisausscheid des Lesewettbewerbs in Nordhausen dabei.

Georg Lindner aus Bleicherode fährt zum Nordthüringer Ausscheid

Zwölf Südharzer Sechstklässler haben sich am Nordhäuser Kreisausscheid des Vorlesewettbewerbs am Donnerstag beteiligt. Sie stellten ihr Lieblingsbuch vor und lasen einen unbekannten Text vor. Für den Bereich der Förderschulen erhielt Thora Scheidner am Ende die Gewinnerurkunde. Für den Bereich der Regelschulen errang Emily Pohl den Sieg. Und als Hauptgewinner und damit Kandidat für den nächsten nordthüringischen Ausscheid im März gewann Georg Lindner vom Bleicheröder Schiller-Gymnasium den Wettbewerb. Den Sonderpreis des Theaters erhielt Leonie Marie Möller von der Nordhäuser Kollwitz-Regelschule.