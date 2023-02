Berlin. Elf Jahre nach dem Tod der Schriftstellerin Christa Wolf ist ihr Ehemann und Lektor Gerhard Wolf mit 94 Jahren in Berlin gestorben.

Er hielt sich in der deutschen und DDR-Literaturszene im Hintergrund, nun ist Verleger und Lektor Gerhard Wolf mit 94 Jahren in Berlin gestorben. Wie der Aufbau Verlag am Mittwochmorgen bekannt gab, verstarb Wolf am 7. Februar. Seit den 1950er-Jahren veröffentlichte der einstige Germanistik- und Geschichtsstudent Bücher und Essays. Sein Bekanntheitsgrad blieb zeitlebens hinter seiner deutlich populäreren Ehefrau und Autorin Christa Wolf zurück.

