Nach einem langen Tag ins warme Wasser eintauchen und einfach abschalten: Für Menschen, die ihren Feierabend am liebsten im Home-Spa verbringen, gibt es nichts Angenehmeres.

Ein perfektes Geschenk für sie ist eine Auszeit mit basischer Körperpflege. Basische Pflegesalze sind so sanft, dass sie die Haut selbst nach einem extra langen Bad nicht austrocknen. Sie pflegen samtig weich, weil sie die natürliche Rückfettung anregen. Gerade im Herbst und Winter lassen sich so Irritationen wirksam vorbeugen.

Entspannen oder wecken

Jetzt passend zum Fest bietet beispielsweise Jentschura eine stilvoll verpackte Geschenkbox. Enthalten ist neben dem basischen Pflegesalz auch ein Duschgel. Beide Produkte sind echte Klassiker und mehrfach von Verbrauchern preisgekrönt – auch, weil sie so vielseitig einsetzbar sind. Das Salz eignet sich nicht nur für Bäder, sondern ebenso für entspannende Wickel, wenn Schultern und Nacken von zu viel Zeit am Schreibtisch schmerzen. Das Duschgel ist mit seinem erfrischenden Kampferduft ein spritziger Wachmacher für den Start in den Tag und sorgt mit etwas Basensalz zum Peeling vermischt schnell für streichelzarte Haut. Die Geschenkbox mit dem natürlichen Pflegeduo gibt‘s in Reformhäusern und Bioläden.

Blitzschnell die perfekte Auszeit

Eine kleine Anregung? Schnüren Sie doch für besonders liebe Menschen ein echtes Wellnesspaket und ergänzen Sie die Geschenkbox mit einer duftenden Kerze und einem aktuellen Hörbuch oder einer individuell zusammengestellten Playlist für die nächste Auszeit in der Badewanne.

Oder möchten Sie eine Sportskanone glücklich machen? Dann verschenken Sie ihr Wellnesspaket zusammen mit einem Yogatrainingsbuch bzw. -video oder auch zusammen mit einem Paar Nordic Walking Stöcken. Denn Training und Regeneration gehören zusammen.