Gesperrte Straßen und Umleitungen im Landkreis Sömmerda

B 85/ 176 in Kölleda, Brückenstraße (Teilbereich), 28./29. Mai 2020, Vollsperrung mit Umleitung für Asphalteinbau und Walzenarbeiten nördliche Bahnhofstraße

B 4 in Gebesee, Erfurter Straße, 25.5. bis 31.12.2020 Vollsperrung Fahrtrichtung Erfurt mit Umleitung Straußfurt B 4 – L 3176 Schwerstedt – Ballhausen - Bad Tennstedt – L 1027 Herbsleben - Döllstedt – B 176 Dachwig – Andislebener Kreuz – B 4

K 16 Walschleben – Riethnordhausen bis 30.10. Vollsperrung mit Umleitung Walschleben – Andisleben – Gebesee – Haßleben – Riethnordhausen und in Gegenrichtung

K 12 Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn gesperrt für Fahrzeuge über 24 Tonnen

B 86 in Weißensee, Straußfurter Str. 1, bis 25.9. Baustellenausfahrt

B 176 Radweg Tunzenhausen bis Ortseingang Sömmerda bis 29. Mai gesperrt

B 176/L 1058 zwischen Abzweig L1058 und Frohndorf sowie auf der L 1058 zwischen Abzweig B 176 bis Kreuzung Orlishausen bis 30. Juni Baustellenausfahrten

L 1054 in Weißensee, Sömmerdaer Str., bis 30. Mai Baustellenausfahrt

B 176 Andislebener Kreuz in Richtung Dachwig bis 6. Juli Vollsperrung; zweispurige örtliche Umfahrung für Ersatzneubau der Brücke über den Steingraben

L 1054/L 2133 zwischen Weißensee und Leubingen bis 10. Juli Baustellenausfahrten für Radwegebau

B 176 in Sömmerda, Weißenseer Straße, bis 30. Juni halbseitige Sperrung an Baustelle Schöpfwerk.

L 1051 in Leubingen, Straße nach Kölleda (zusätzlich von Einmündung Rosa-Luxemburg-Straße bis Bahnübergang in Bauabschnitten), bis 21. Juni 2020 Vollsperrung mit Umleitung Leubingen – Sömmerda – Ortsumgehung B 176 – Frohndorf –KV Frohndorf – K 529 – KV Dermsdorf und in der Gegenrichtung

L 2164 in Olbersleben, Bachraer Straße 20, bis 30. Juni halbseitige Sperrung und Sperrung Gehweg

K 515 in Eckstedt, Erfurter Str. 4a/Ecke Neue Straße bis 29. Mai halbseitige Sperrung für Tiefbau

B 4 zwischen der Auffahrt Elxleben und der Ausfahrt Kühnhausen und in der Gegenrichtung bis 31.12.2020 maximal 80 km/h im Erdfallgebiet

Stand: 26. Mai 2020