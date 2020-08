Görsbach: Trinkwasser ist weiterhin verunreinigt

Görsbach. Trinkwasserverband Alter Stolberg bekämpft nach wie vor die Bakterien mit Chlor und entnimmt die nächste Probe am Dienstag.

Nach wie vor sind die Bewohner von Görsbach aufgerufen, ihr Trinkwasser vor Gebrauch abzukochen. Laut Gesundheitsamt des Landkreises Nordhausen gelte diese Empfehlung vorsichtshalber auch für Auleben und Urbach. Schuld sind Bakterien, die das Wasser punktuell verunreinigt haben. Der Trinkwasserzweckverband Alter Stolberg spricht von einer mikrobiologischen Belastung. Die Hitze der vergangenen Woche habe dazu ihren Teil beigetragen.

Aufgefallen sind die grenzüberschreitenden Werte in einer Görsbacher Probe, die am Freitag bei einer Routinekontrolle dem Trinkwassernetz entnommen worden war. Seitdem wird dem Trinkwasser Chlor zugesetzt, um die Bakterien abzutöten. Dies gescheh wohldosiert, versichert Wassermeister Matthias Rübenach.

Der Abkoch-Aufruf gelte vor allem für das Zubereiten von Speisen oder Getränken sowie fürs Zähneputzen. Das Desinfizieren dauert an. Für diesen Dienstag ist eine weitere Probeentnahme geplant. Matthias Rübenach hofft, am Mittwoch die Einschränkungen in den drei Dörfern der Goldenen Aue wieder aufheben zu können.