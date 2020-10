Görsbacher wollen ihren Karneval retten

Da war die Welt noch in Ordnung: Höhepunkt der 65. Görsbacher Karnevalssaison war der Festumzug.

Dunkle Schatten fallen in diesem Herbst auf zahlreiche kulturellen Ereignisse im Land. Doch die Görsbacher Narren lassen sich nicht entmutigen, wenn die 5. Jahreszeit vor der Tür steht, erklärt Vereinssprecherin Dorit Steinecke. Mit frischem Wind wollen die Jecken in die neue Session starten.

Der Vereinsmitglieder trafen sich jetzt im Gasthaus „Zur Tenne“, um die Verantwortlichen für die verschiedensten Aufgaben zu wählen. „Der Dank gilt allen, die sich in der vergangenen, wirklich gelungenen Kampagne für den Verein eingesetzt haben“, unterstreicht Dorit Steinecke. Den alten und neuen Gewählten gelten die Glückwünsche für ein gutes Gelingen bei ihren zukünftigen Aufgaben.

Zudem überlegten die Vereinsmitglieder gemeinsam, wie Karneval trotz Corona nicht gänzlich abgesagt werden muss. Klar sei, dass aufgrund der Pandemie leider keine Sitzungen im „kuscheligen“ Schweizer Saal stattfinden können, erklärt Dorit Steinecke. Doch getreu dem Motto „Aber eins darf nie geschehen, der Karneval, der darf nie untergehen…“ haben die Görsbacher Narren bereits tolle Ideen gesammelt, wie die 66. Kampagne unter Beachtung des Infektionsschutzes gestaltet werden kann.

Konkretes ist derzeit noch geheim. Auch wenn jetzt noch niemand vorausblicken kann, in welcher Situation der Südharz in drei Monaten ist: Die Vorbereitungen der Görsbacher Narren laufen. „Damit wird hoffentlich auch in dieser Kampagne wieder unser Schlachtruf Görsbach Horrido im Dorf ertönen“, wünscht sich Dorit Steinecke.