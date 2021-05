Los Angeles. Fehlende Diversität und Instransparenz: Der Druck auf die Verleiher der Golden Globes wächst. Auch Filmstar Cruise zieht Konsequenzen.

Mit insgesamt drei Golden Globes wurde der „Mission: Impossible“-Star Tom Cruise im Laufe seiner Karriere geehrt. Jetzt will der Schauspieler die Preise nicht mehr haben. Nach massiver Kritik an den Verleihern des renommierten Filmpreises soll Hollywood-Held Cruise seine Trophäen als Zeichen des Protestes zurückgegeben haben. Das berichten mehrere US-Medien.

Damit gerät Hollywoods Verband der Auslandspresse, der alljährlich die Golden Globes verleiht, weiter unter Druck. Zuvor hatte bereits der US-Sender NBC reagiert und am Montag angekündigt, die Globe-Gala im Jahr 2022 nicht auszustrahlen.

Die Verleiher der Golden Globes stehen massiv in der Kritik. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Golden Globes: Verband verspricht Reformen

Der Globe-Verband HFPA (Hollywood Foreign Press Association) müsse Zeit und Arbeit investieren, um größere Reformen umzusetzen, hieß es in einer Mitteilung. Der Sender hoffe, die Gala im Januar 2023 nach entsprechenden Veränderungen wieder zu zeigen.

Der HFPA werden unter anderem fehlende Diversität und intransparente Mitgliedschaftskriterien vorgeworfen. Ein zentraler Kritikpunkt: Der Preis-Jury gehören keine Schwarzen an. Angesichts des wachsenden Boykotts war die HFPA am Montag um Schadensbegrenzung bemüht. „So schnell und so sorgfältig wie möglich“ wolle sie „längst überfällige“ Veränderungen durchführen, versprach die Organisation in einer Mitteilung. Die knapp 90 Journalisten hatten schon vorige Woche Reformen versprochen, so etwa die Aufnahme neuer Mitglieder, vorrangig Afroamerikaner.

Vergangenen Monat war bereits der ehemalige HFPA-Präsident Philip Berk ausgeschlossen worden, weil er eine E-Mail weitergeleitet hatte, in der die Black Lives Matter-Bewegung gegen Rassismus in den USA als „Hass-Bewegung“ bezeichnet wurde.

Netflix fordert grundlegende Veränderungen

Stars wie Scarlett Johansson und Mark Ruffalo sowie wichtige Firmen in Hollywood kritisierten die angekündigten Neuerungen jedoch als nicht weitreichend genug. Johansson sagte am Samstag, dass sie bei Pressekonferenzen der HFPA häufig sexistische Fragen gestellt bekommen habe. „Das ist exakt der Grund, weshalb ich es seit vielen Jahren ablehne, an deren Konferenzen teilzunehmen“, erklärte Johansson bei „Variety“.

Auch Netflix und Amazon Studios wollen nicht mehr mit der HFPA zusammenarbeiten, wenn es dort nicht zu grundlegenden Veränderungen kommt. Den Warner Bros Studios gehen die geplanten Reformen ebenfalls nicht weit genug. Auch sie legten die Zusammenarbeit mit den Golden-Globes-Organisatoren am Montag auf Eis.

Die Golden Globes zählen nach den Oscars zu den bedeutendsten Filmpreisen in Hollywood. Die Verleihung der seit 1944 vergebenen Filmpreise wird maßgeblich durch die Vergabe von Übertragungsrechten finanziert. Cruise hatte die Preise, die er nun zurückgegeben hat, für seine Rollen in „Geboren am 4. Juli“ (1990), „Jerry Maguire - Spiel des Lebens“ (1997) und „Magnolia“ (2000) gewonnen.

(afp/dpa/jtb)