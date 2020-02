Otto Waalkes erhält in diesem Jahr die Goldene Kamera als „Comedy Legende“.

Essen/Berlin. Die Goldene Kamera wird in diesem Jahr zum letzten Mal bei einer klassischen Fernseh-Gala verliehen. Ein Preisträger steht bereits fest.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Goldene Kamera 2020: Otto Waalkes erhält den Preis als „Comedy-Legende“

55 Jahre Goldene Kamera, davon 30 Jahre Goldene Kamera im ZDF: Am 21. März wird mit der goldenen Trophäe auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof „Best of Entertainment“ im Rahmen einer großen Fernseh Show ausgezeichnet.

„Wir als Funke Mediengruppe haben im letzten Jahr gemeinsam mit dem ZDF beschlossen, die Goldene Kamera als klassische TV-Gala nicht weiterzuführen. Daher wollen wir uns mit dieser Gala bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber auch bei Partnern und Weggefährten, die uns über so viele Jahre hinweg die Treue gehalten haben, bedanken und ihnen noch einmal einen ‚legendären‘ Fernsehabend präsentieren“, so Andreas Schoo, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. „Wir glauben fest an die Marke und mit dem YouTube Goldene Kamera Digital Award haben wir bereits ein Format etabliert, das auf fortschreitende Digitalisierung und geänderte Mediennutzung ausgerichtet ist.“

Am Samstag, 21. März 2020 wird noch einmal richtig gefeiert – Gastgeber des Abends ist Thomas Gottschalk, der sich auf ein Wiedersehen mit nationalen und internationalen TV-Legenden freut, die Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen begeistert haben.

Als „Comedy-Legende“ wird Otto Waalkes den Preis für sein Lebenswerk persönlich in Berlin entgegennehmen. „Er ist nicht nur der mit Abstand bekannteste Ostfriese, nein, Otto Waalkes ist zweifelsohne einer der größten, deutschen Komiker und Entertainer“, so die Redaktion der Goldene Kamera. „Er hat Humor - egal ob gesprochen, gesungen, getanzt oder gemalt - auf große Bühnen, ins Fernsehen und ins Kino gebracht. Immer ein bisschen verrückt, auch mal frech, aber nie verletzend ist sein Witz zeitlos, seine Figuren sind Kult. Und getreu seinem Motto ‚einen hab‘ ich noch’ wird Otto Waalkes die Menschen hoffentlich noch lange zum Lachen bringen!“

Die Verleihung der Goldene Kamera findet am 21. März 2020 in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen. Im September 2020 wird dann in Berlin erneut der YouTube Goldene Kamera Digital Award verliehen.