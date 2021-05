Greizer Sozialarbeiterin: Pandemie wird für Kinder Langzeitfolgen haben

Schulsozialarbeiterin Anne Roth hilft Schülern beim häuslichen Lernen und bietet ihnen Termine in der Schulbibliothek der Gotthold Ephraim Lessing Regelschule an, um ihnen bei den Aufgaben helfen zu können.

Greiz. Greizer Schulsozialarbeiterin verrät Tipps und Tricks für Schüler und Eltern im Umgang mit der Pandemie. Dennoch befürchtet sie Langzeitfolgen.

Täglich kommen Kinder zu Anne Roth, denen das häusliche Lernen besonders schwer fällt. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Regelschule Gotthold Ephraim Lessing in Greiz. „Meine Hauptaufgabe ist es, mich um diejenigen Schüler zu kümmern, von denen keine Aufgaben abgegeben werden“, sagt die 32-jährige. In den Vormittagsstunden sitzt sie mit zwei bis drei Schülern in der Schulbibliothek. „Ich helfe, wo ich kann“, sagt Anne Roth. Doch hauptsächlich gehe es um Hilfe zur Selbsthilfe.

Corona-Blog: Ansturm nach Impffreigabe für unter 60-Jährige – Thüringen will Impfturbo für Kinder

„Viele haben am Anfang des Lockdowns das Erledigen der Aufgaben schleifen lassen.“ Das falle ihnen jetzt auf die Füße. Der Berg zu erledigender Dinge wird unüberschaubar. „Die Kinder fühlen sich überfordert und machen einfach gar nichts.“ Sie erfahre von den Lehrern, von welchen Schülern nichts komme. Per Telefon oder SMS versucht sie die betreffenden Schüler oder Eltern zu erreichen. „Manche melden sich wochenlang nicht. Bis plötzlich mein Telefon klingelt“, sagt Anne Roth. Das sei immer besonders erfreulich, wenn sich Eltern oder Schüler nach langer Zeit doch noch melden.

Im Gespräch bleiben

Das größte Problem sei, dass die meisten Eltern ihrer Schüler arbeiten gehen und gar keine Zeit und Muse finden, sich um die Hausaufgaben ihrer Kinder zu kümmern. „Viele Schüler sind oft den ganzen Tag allein. Wie sollen die Eltern kontrollieren, ob sie ihre Aufgaben machen.“ Das könne sie schon verstehen. Oberstes Gebot sei Struktur. Klare Lern- und Pausenzeiten vereinbaren. Ein fester Tagesrhythmus. „Die Kinder früh aus dem Bett schmeißen, auch wenn es schwer fällt.“

Doch bei all dem könne sie gut verstehen, dass das nicht immer gelinge und das Potenzial für Streitigkeiten hoch sei. „Geht mir doch genauso. Die Pandemie drückt einem bisweilen mächtig auf die Seele. Da habe auch ich manchmal schlechte Laune.“ Neben der Hilfestellung bei den Aufgaben ist es für Anne Roth ganz wichtig, mit den Schülern und Eltern im Gespräch zu bleiben. Ein offenes Ohr zu haben. Ja, sie höre oft von Streitigkeiten wegen Kleinigkeiten. So in der Art von: Müll nicht herunter gebracht? Also Handy weg.

„Mal ein Auge zudrücken“

„Ich versuche in solchen Fällen zu schlichten. Verständnis auf beiden Seiten zu erzeugen“, sagt Anne Roth. Schülern rate sie, sich mit Freund oder Freundin draußen in der Natur zu treffen. „Um mal rauszukommen.“ Das kühle die Gemüter. Eltern empfehle sie, das Gespräch mit dem Kind zu suchen, zuzuhören und sich in die Lage des Kindes hinzuversetzen. „Für Heranwachsende ist es doch die Höchststrafe, sich nicht mit Gleichaltrigen treffen zu können“, sagt die 32-Jährige. Sie selbst könne das gut verstehen. „Mir fehlt der Kontakt zu Freunden ganz außerordentlich.“

Das Handy wegzunehmen, sei derzeit die Hauptstrafe, die Eltern verhängen. Es sei quasi das einzig verbliebene Druckmittel. „Denn Hausarrest ist gerade hinfällig.“ Doch das führe bei Pubertierenden zu riesigem Aufbegehren, weil es fast die einzige Kontaktmöglichkeit zu Freunden sei. „Vielleicht ist es besser, wenn Eltern in dieser für alle schwierigen Zeit auch mal ein Auge zudrücken“, sagt Anne Roth.

Die Gefahr für häusliche Gewalt sei auf jeden Fall da. „Ich gehe davon aus, dass das jetzt vermehrt auftritt. Aber wir werden erst davon erfahren, wenn die Kinder wieder zu Schule kommen können.“ Dann erst hätten Kinder einen leichteren Zugang zu Ansprechpartnern, um sich ihnen anzuvertrauen. „Zudem sehe ich ein großes Gefahrenpotenzial für Abhängigkeiten. Für mich ist klar, dass diese auf dem aufsteigenden Ast sind.“ Der Drogenkonsum nehme wegen der psychischen Belastungen zu. Mediale Abhängigkeiten könnten bei den Kindern zum Problem werden. „Denn was bleibt ihnen noch, außer Computer oder Handy als Schnittstelle zur Außenwelt?“

„Unwiederbringliches ist verloren“

Die Schulsozialarbeit selbst könne gerade auch nur in begrenzten Möglichkeiten arbeiten. „Gruppenarbeit und Präventionsangebote finden vorerst nicht statt.“ Im Herbst kurz vor dem zweiten Lockdown habe sie zusammen mit einer Praktikantin für Schüler einen Entspannungskurs angeboten. „Die Kinder haben Qi Gong, Traumreisen und Klangschalenentspannung kennengelernt“, erzählt Anne Roth. Das sei sehr gut angekommen. Ob es allerdings von den Teilnehmern noch angewendet werde, wisse sie nicht. „Denn seitdem lernen die Kinder zu Hause.“ Sie bedauere die jetzige heranwachsende Generation sehr. „Dass die Kinder so viel verpassen, finde ich schrecklich.“ Dabei denke sie vor allem an fehlende Abschlussfahrten und Feiern. „Unwiederbringliche Dinge gehen ihnen für immer verloren.“ Was das für Langzeitfolgen haben werde, sei noch nicht abzusehen. „Sicher ist nur, dass es Folgen haben wird“, sagt Anne Roth.