Greiz: Wenn die Sucht in der Pandemie kaum zu bewältigen ist

Kontakt per Telefon, eine heiße Dusche oder ein Spaziergang. Das ist es, was einzig bleibt als Bewältigungsstrategie für Suchtkranke. Die Kontakteinschränkungen und die Schließung von öffentlichen Einrichtungen treffen diese Klientel besonders hart. Davon erzählt Dieter Pruschik von der Selbsthilfegruppe Sucht in Zeulenroda-Triebes.

„Per Nachrichtengruppe auf dem Telefon halten wir alle Kontakt.

Aber wenn sich keiner meldet, dann rufe ich alle an“, sagt Dieter Pruschik, der die Selbsthilfegruppe leitet und seit 25 Jahren trockener Alkoholiker ist. Es gebe jedoch einige, die rückfallgefährdet seien. Erst neulich nachts habe ihn eine Frau angerufen, die sich selbst Schaden zugefügt hatte. Ein Mitglied der Gruppe zu ihr und bewahrte sie vor Schlimmerem. Zwei Stunden reden. Mitten in der Nacht. So berichtet es Dieter Pruschik. Genau darum gehe es: Hilfe zur Selbsthilfe, füreinander einstehen.

„Vor dem zweiten Lockdown haben wir uns einmal die Woche getroffen und geredet“, erzählt der Gruppenleiter. Das sei überhaupt die beste Möglichkeit, um sich gegenseitig Kraft und Trost zu spenden. Noch gehe es allen recht gut. Doch wenn er mit „seinen Leuten“ am Telefon spreche, höre er oft den Kummer heraus. „Wenn jemand sagt, es geht schon, dann weiß ich Bescheid.

Es geht demjenigen eben nicht gut“, sagt Dieter Pruschik. Er versuche, sein Gegenüber am Telefon seelisch-moralisch aufzubauen. „Doch persönlicher Kontakt fehlt allen sehr.“ Wenn der Lockdown in dieser dunklen Jahreszeit noch länger anhalte, dann befürchte er, dass einige „seiner Leute“ in Depressionen abrutschen könnten. Ja, Einsamkeit sei ein schwieriges Thema. Deshalb seien die regelmäßigen Treffen so wichtig.

Auch in der Psychosozialen Beratungsstelle für Suchtkranke des Diakonievereins Carolinenfeld in Greiz spielt die Einsamkeit eine zentrale Rolle. Einzelgespräche finden nach Terminvereinbarung in der Einrichtung statt. Saskia Greyer leitet die Beratungsstelle und spricht von mehreren aktuellen Problemen. „Derzeit sind Entgiftungsstationen geschlossen. Die Wartezeiten für einen Entzug sind viel zu lang“, sagt die 33-Jährige.

Zudem seien die Selbsthilfegruppen ein sehr wichtiger Faktor beim Umgang mit der Erkrankung. Sie minderten die mit der Krankheit zwangsläufig verbundene Einsamkeit. „Selbsthilfe kann zurzeit nur telefonisch oder digital erfolgen“, sagt die Leiterin.

Suchtberater Matthias Pfortner gibt zudem zu bedenken, dass dieser zweite Lockdown für die Suchtkranken besonders schwer zu ertragen sei. „Der November ist eh ein schwieriger Monat für Klienten und die Depressions- und Rückfallgefahr besonders hoch“, erklärt der Berater. Es sei schwierig, Bewältigungsstrategien zu finden, die von der Sucht ablenken. Alles geschlossen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Kinos.

Da bleibe oft nur eine heiße Dusche oder ein Spaziergang als Wohlfühlmoment. „Vor Kurzem war einer meiner Klienten hier, der gerade jetzt mit Einsamkeit und mangelnder Ablenkung zu kämpfen hat. Ein Musiker, der derzeit weder proben noch auftreten kann“, erzählt Matthias Pfortner. Das Musikmachen habe jenen Klienten bisher davon abhalten können, zur Flasche zu greifen. Nun sei er rückfällig geworden.

„Die Folgen des Lockdowns für Suchtkranke oder für Suchtgefährdete werden sich erst Monate später zeigen. Es wird mit Sicherheit viele geben, die gerade dabei sind, in eine Abhängigkeit zu rutschen“, sagt der Suchtberater. Was bleibt? „Wir raten jenen, den Fokus auf die kleinen, schönen Momente zu legen und sie sich voll und ganz bewusst zu machen“ , sagt Matthias Pfortner, „Das Gute sehen, auch wenn gerade gar nicht alles gut ist.“