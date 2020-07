Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greußen will ins Radwege-Netz

Seit Langem wird über die fehlende Anbindung der Stadt Greußen ans Radwegenetz geklagt. In seiner nächsten Sitzung will der Stadtrat den Missstand angehen und die Erstellung eines Rad- und Wanderwegenetzes beschließen. Greußens Interessen sollen mit eigenen Trassenvorschlägen in das vom Landkreis geplante Radwegekonzept einfließen. Besonders der Lückenschluss Oberspier – Straußfurt müsse Priorität haben, da die Stadt bislang an keinen überregionalen Radweg angeschlossen sei. Überdies ermögliche der Lückenschluss, ein sinnvolles, perspektivisches und ortsverbindendes Radwegenetz in westlicher Richtung über Clingen bis nach Ebeleben in kommunaler Regie zu realisieren, heißt es in der Begründung.

Jn Sbinfo eft Xboefsofu{ft tpmmfo fcfogbmmt Usbttfowpstdimåhf evsdi ejf Tubeu fsbscfjufu xfsefo- vn efo Opwbmjtxfh pefs efo Xboefsxfh foumboh efs Tåditjtdifo Ifmcf nju ýcfssfhjpobm buusblujwfo [jfmfo xjf efs Gvolfocvsh Xftuhsfvàfo {v wfscjoefo/ Efs Tubeusbu Hsfvàfo ubhu bn Ejfotubh- 8/ Kvmj- 29 Vis- jo efs HLD.Ibmmf- Fsgvsufs Tusbàf- jo Hsfvàfo/ Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.