Großhändler Eurohunt kauft leer stehende Getränkehalle in Ilfeld

Die Firma Eurohunt in Ilfeld vergrößert sich: Das familiengeführte Unternehmen hat in Ilfeld die alte Feldscheune, den ehemaligen Getränkehandel, von der Klosterkammer Hannover gekauft. Die knapp 1000 Quadratmeter große Halle unweit des Firmensitzes am Harzblick will der Großhändler in den kommenden Monaten sanieren, das Umfeld aufwerten und als weitere Lagerfläche nutzen.

„Wir platzen aus allen Nähten und haben schon externe Lagerflächen angemietet“, erklärt Geschäftsführer Thomas Schneider. „Die Verdoppelung unsere Lagerkapazitäten ermöglicht es uns, dass wir mit unserem Unternehmen in Ilfeld bleiben können.“

Thomas Schneider (54) ist der Geschäftsführer der Eurohunt GmbH in Ilfeld. Foto: Eurohunt

Schon im Dezember will das Unternehmen die neue Lagerhalle in Betrieb nehmen. Bis dahin werden die Fassade und das Dach komplett erneuert. Ein neues Tor wird eingebaut, der Wildwuchs um das Gebäude beseitigt und eingestürzte und zum Teil von Grün überwucherte alte Gebäude abgerissen. „Wir wollen rund eine halbe Million Euro investieren“, kündigt der 54-jährige Firmenchef an.

Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) freut sich, nachdem ein Kletterhallenprojekt in der Halle nicht mehr realisiert werden kann, dass das viele Jahre leer stehende Gebäude endlich revitalisiert wird. „Für den Ort ist das natürlich ein Gewinn, wenn diese Brache verschwindet“, meint Klante.

Firmenchef Schneider berichtet, dass die Halle zwei bis drei Mal im Monat mit großen Containern, in denen sich die Ware befindet, beliefert wird. „Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Liefer-Lkw ist nicht zu befürchten“, verspricht Schneider.

Bei Eurohunt arbeiten derzeit 18 Männer und Frauen, vorwiegend aus Harztor. Die Exportquote der kleinen Firma liegt bei über 70 Prozent. Eurohunt ist international ausgerichtet. „Damit sind wir in Thüringen ein Exot. Wir liefern europa-, ja sogar weltweit unsere Produkte“, betont Schneider.

Die Firma Eurohunt in Ilfeld stellt unter anderem Wildlocker aus Holz her. Foto: Eurohunt

Was viele nicht wissen: In llfeld werden auch Produkte hergestellt. Unter anderem werden in der Halle gegenüber dem Skateplatz flüssige Wildlockmittel beispielsweise für Fuchs, Wildschwein oder Rehwild gemischt. Eurohunt produziert außerdem verschiedene Wildlocker. Das sind kleine Instrumente aus Holz, die in die Hosentasche der Jäger passen und mit denen man verschiedene Lockrufe nachahmen kann. „Die Holzrohlinge werden im Erzgebirge gedreht. Zusammengebaut werden sie hier in Ilfeld“, schildert Schneider. Auch die Erstellung des umfangreichen Produktkatalogs, das gesamte Marketing und die Herstellung von Produktvideos für die Videoplattform Youtube erfolgen in Ilfeld. „Wir haben hohe Ansprüche an die Qualität unserer Produkte und sind dementsprechend ISO 9001 zertifiziert“, berichtet Schneider, der das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Astrid und Sohn Christoph führt.

Umweltschutz sei ein weiteres Thema: Der Betrieb sei nach ISO 14001 mit einem Umweltmanagementsystem zertifiziert. Für die Mitarbeiter gebe es Elektrodienstfahrräder. „Und wir setzen seit Jahren auf umweltfreundlichere Verpackungen möglichst ohne Plastik“, unterstreicht Schneider.

Seit 30 Jahren gibt es den Handelsbetrieb, seit 26 Jahren in Ilfeld. Die Feier zum Jubiläum musste coronabedingt ausfallen. Wichtig ist dem Firmenchef, seine Mitarbeiter zu unterstützen. So übernimmt die Firma beispielsweise die Kitabeiträge und unterstützt Vereine sowie die Feuerwehr.