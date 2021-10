Großwechsungen hat jetzt einen interaktiven Planetenweg

Großwechsungen. Dank der Hilfe von Eltern und Kommunalpolitikern ist den kleinen Entdeckern des Kindergartens ein tolles Projekt gelungen.

Der Kindergarten „Kleine Entdecker“ ist seit dem Jahr 2013 ein „Haus der kleinen Forscher“. Verbunden mit diesem Gütesiegel sind verschiedene Experimente und Beobachtungen in der Natur. So wurden in der Vergangenheit kleine Projekte und Angebote zur Astronomie bereits durchgeführt. Auch die Sonne und deren Kraft waren ein Thema. Hierfür wurden Solarbacköfen gebaut, Solarmodule betrachtet und mit ihnen experimentiert. Auch das Wachsen von Pflanzen sei beobachtet worden, berichtet die Kindergartenleiterin Beanke Juch.

Die Eltern werden stets in die pädagogische Arbeit einbezogen. Frau Bönisch-Alert, die Mutti eines vierjährigen Sohnes, meldete sich im Kindergarten und machte den Vorschlag, ein Astrokids-Projekt zu initiieren. Sie interessiert sich in ihrer Freizeit für Astronomie und möchte ihr Wissen den Kindern und Eltern weitergeben. So entstanden viele Ideen und Vorschläge zur Umsetzung des Themas.

Die Idee zum Planetenweg wurde entwickelt. Kinder sollten in die Gestaltung einbezogen werden. Die Planeten und ihre Merkmale wurden von den Kindern „erforscht“. Die Zeichnungen und Materialien konnten gleich für die Planetenweg-Hinweisschilder genutzt werden. Frau Bönisch-Alert trug alles zusammen und entwarf die Schilder.

Dank der Unterstützung des „Zukunftsmut“-Projektes und der Reiff-Stiftung war es dem Förderverein „Starke Kinder“ möglich, den Druck der Schilderplatten und den Erwerb der Pfosten zu finanzieren. Sebastian Alert kümmerte sich um die QR-Codes.

An der Ausgestaltung war schließlich auch die Grundschule Werther beteiligt. Und die Gemeinde Werther hat das Projekt ebenfalls unterstützt. Ortsbürgermeister Harald Alert organisierte die Beschilderung.

Der interaktive Planetenweg ist familienfreundlich und barrierefrei gestaltet, so dass möglichst viele Akteure und Besucher diesen nutzen können. Er startet an der Kita „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen mit der Sonne und endet nach etwa 2,5 Kilometern am Fronderöder Hölzchen.