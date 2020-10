Aus wenig mach’ viel. Das könnte in Kurzform der berufliche Leitsatz für Steffen Meyer sein. Er ist der Sachgebietsleiter für Umwelt und Grünordnung im Nordhäuser Rathaus.

Zu seinen Aufgaben zählt auch die Grünpflege im Stadtgebiet – einschließlich sämtlicher Ortsteile. Insgesamt sind es 180 Hektar. Das ist eine Fläche in der Größe von 252 Fußballfeldern.

Aktiv betreuen die Stadtverwalter zurzeit 110 Hektar. Die Aufträge für den Rest vergeben sie an externe Firmen oder Personen. Unter anderem gelten noch Pflegeverträge, die historisch gewachsen sind. Aber deren Zahl sei rückläufig, erklärt Meyer.

Das Pensum ist enorm. Die Rahmenbedingungen sind eng. Sowohl personell als auch finanziell. „Wir arbeiten mit begrenzten Mitteln“, sagt Meyer. „Doch wir versuchen, mit dem Geld und den Leuten das Bestmögliche zu machen.“ Jammern will der Sachgebietsleiter nicht. Insgesamt sehe es „nicht schlecht aus“, meint er, im Vergleich zu anderen Städten sogar „ganz gut“.

Jährlich stehen ihm rund 376.000 Euro aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung. „Das ist nicht üppig. Aber wir müssen mit dem auskommen, was wir haben“, sagt Meyer. Und das könne man auch. Allein 290.000 Euro sind für die Grünanlagenpflege in der Kernstadt vorgesehen. Der Rest fließt in die Ortsteile. In den Dörfern sind es etwa 45 Hektar an Grünflächen, für deren Hege die Stadt verantwortlich ist.

Der Pflege-Rhythmus sei dynamisch. Das heißt: Kein Jahresplan ist in Stein gemeißelt. Die Stadtverwalter bemühen sich stets, auch auf punktuelle Kritik zu reagieren.

Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) blickt zufrieden auf den aktuellen Pflegezustand der Nordhäuser Grünflächen. Der sei gut, meint sie. Dass die Ressourcen im städtischen Etat überschaubar sind, weiß auch sie: „Natürlich wünschen wir uns in jedem Ressort etwas mehr.“

In den Dörfern schauen die Bewohner strenger auf die Arbeit des Rathaus-Amtes. Stempedas Ortsbürgermeister Riccardo Roßmell (parteilos) kennt den Grund: „Die Bürger sind aus der Vergangenheit anderes gewöhnt.“ Im Vergleich zum früheren Wirken der Gemeindearbeiter bleibe in der Gegenwart „einiges auf der Strecke“.

Stadt kümmert sich um ein 290 Kilometer langes Wirtschaftswegenetz

Doch nicht nur die Grünpflege stellt die Stadtverwalter vor große Herausforderungen. Auch der Erhalt landwirtschaftlicher Wege im Stadtgebiet ist eine Herkulesaufgabe.

Das bestätigt Stadtförster Axel Axt. Insgesamt muss sich seine Truppe um ein 290 Kilometer langes Wegenetz kümmern. Für die Pflege der Wirtschaftswege gebe es gute Kooperationen mit Agrarbetrieben. Diese seit Jahren bewährte Zusammenarbeit möchte Axt der Stadt bewahren und nach Möglichkeit sogar noch ausbauen.

„Es läuft gut“, meint Axel Axt und relativiert im gleichen Atemzug: „Aber wir schaffen nicht so viel, wie es notwendig wäre.“ Der Stadt Nordhausen ergeht es dabei wie vielen anderen unterhaltspflichtigen Kommunen. Deshalb müssen Schwerpunkte gesetzt und Prioritäten gefunden werden. Vor allem multifunktionale Kernwege, die neben der Landwirtschaft auch von Wanderern und Radfahrern genutzt werden können, rücken in den Mittelpunkt.