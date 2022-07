Gute Nachrichten aus dem Affenwald Straußberg: Känguru Skippy ist wieder zu Hause

Sondershausen Im Vorgarten einer Familie in Wernrode ist Skippy am Montag gefunden worden. Nun ist das Känguru wieder im Affenwald Straußberg.

Am Montagvormittag erhielt Affenwald-Betreiber Silvio Dietzel den erlösenden Anruf: Aus der Ortschaft Wernrode meldete sich eine Familie und teilte mit, dass sich das ausgebüxte Känguru Skippy bei der Familie im Vorgarten befindet.

Sofort eilten Betreiber und Mitarbeiter nach Wernrode, wo das Bennett-Känguru, nach kurzer Lagererkundung, im Schatten, zwischen zwei Rhododendrenbüschen, gefunden wurde.

Skippy ist wohlauf und endlich wieder in seinem Revier

Skippy war sichtlich erschöpft, aber wohlauf. Es wurde mit einem gezielten Schuss in Narkose versetzt und wieder zurück in den Affenwald gebracht. Nach einem kurzen medizinischen Check durfte Skippy endlich wieder in seinem Revier sein, teilte Silvio Dietzel mit.

Ein besonderer Dank geht an alle Wernröder, die bei der Suche mitgeholfen haben und die Mitarbeiter mit Informationen zu Skippys Aufenthalt versorgt haben.

Känguru war fast eine Woche verschwunden

Das Känguru war am 20. Juli aus dem Affenwald in Straußberg ausgebüxt. Es hatte in der Nacht ein Loch im Zaun seines Geheges zur Flucht genutzt.

Umgestürzter Baum verhilft Skippy zur Flucht aus dem Affenwald Straußberg