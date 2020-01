Hamster kaufen, Hamster schützen

Wer in den letzten 6 Monaten ein „Schwarzer Hamster“-Brot in der Handwerksbäckerei Süpke gekauft hat, hat nicht nur für seine gesunde Ernährung, sondern auch für den Hamsterschutz etwas Gutes getan. 10 Cent pro verkauftem Brot spendet der Inhaber Wolfgang Süpke für den Feldhamsterschutz in der Region. „Die Aktion ist total gut gelaufen, das Schwarze-Hamster-Brot ist eins unserer meistverkauften Brote“ freut sich Wolfgang Süpke. Inzwischen sind 1082,00 Euro zusammengekommen, Bäcker Süpke rundet großzügig auf 2000,00 Euro auf. Dieses Geld kommt direkt dem Feldhamsterschutz zugute. Angestoßen durch den Landschaftspflegeverband Mittelthüringen wird die Agrargenossenschaft Gamstädt im Frühjahr mit speziellen Hamstersaatmischungen auf ihren Flächen Nahrung und Deckung für den bedrohten Nager bieten. „Wir beziehen unser Mehl bevorzugt aus der Region, die AG Gamstädt baut für uns Getreide an. Dass auf den Getreidefeldern jetzt auch Hamsterschutz gemacht wird, freut uns natürlich besonders“ so Wolfgang Süpke. Am Dienstag, 7. Januar, wird die genaue Summe der Spenden bekanntgegeben.