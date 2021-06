Harzer Tourismusverband zeichnet Bio-Gerichte aus

Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes, übergibt die „Typisch Harz"-Urkunde an Jennifer Menzel (Mitte).

Scharzfeld. Inhaberin der Bioküche in Scharzfeld freut sich über die Urkunde der Regionalmarke „Typisch Harz“.

Schnell leckere Gerichte in Bio-Qualität zu zaubern und dabei bewusst und nachhaltig zu konsumieren, das war noch nie so einfach, meint Madeline Pagenkemper, Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes.

Jennifer Menzel, Tochter der Betreiber des Hotels und Restaurants „Harzer Hof“ in Scharzfeld, gründete im vergangenen Jahr die Bioküche Harz und bietet seitdem Spezialitäten vom Harzer Roten Höhenvieh nach traditionellem Rezept für Zuhause an. Glas aufdrehen, kurz erhitzen und fertig sind Roulade, Tafelspitz, Bolognese und Co.

Kürzlich zeichnete der Harzer Tourismusverband (HTV) die Bio-Gerichte vom Harzer Roten Höhenvieh im Glas sowie Bio-Gerichte von der Harzer Berglinse im Glas mit der Qualitätsmarke „Typisch Harz“ aus. In den Räumen des Harzer Hofs nahm Jennifer Menzel die offizielle Urkunde entgegen. „Die Idee, traditionelle Gerichte vom Roten Höhenvieh und aus regional angebauten Linsen in Bioqualität ins Glas zu bringen, ist eine Bereicherung. Somit sind die Produkte ideale Botschafter für die Regionalmarke“, betont Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des HTV, bei der Übergabe.

„Unser Koch Michael Schäfer ist seit 39 Jahren im Betrieb, kennt die alten Rezepte und macht mit seinem hausgemachten Gulasch, dem Schmorbraten und der Bolognese dem Koch-Handwerk alle Ehre“, schwärmt Jennifer Menzel. Das Fleisch des Harzer Roten Höhenviehs stammt vom Biohof Düna bei Osterode und ist seit 2014 ebenfalls mit der Qualitätsmarke „Typisch Harz“ zertifiziert. Mehr als 30 Prozent des Verkaufspreises fließen zurück an den Bio-Landwirt Daniel Wehmeyer, der sich mit Leidenschaft um den Erhalt der alten Harzer Nutztierrasse kümmert.

Für alle, die lieber auf Fleisch verzichten, gibt es vegane Gerichte von der Grünen Berglinse, die ebenfalls von Wehmeyer in der Region angebaut wird. „Das Berglinsen-Gemüse-Chili und auch die Berglinsen-Bolognese ist die perfekte schnelle, gesunde Küche für Zuhause oder im Büro“, meint Menzel. Alle Gerichte können vor Ort über den Online-Shop des Harzer Hofs (www.harzer-hof.shop) bestellt werden. Weitere Informationen und Hintergründe zur Regionalmarke „Typisch Harz“, den derzeit 62 Produzenten und ihren über 500 zertifizierten Produkten finden Interessierte im Internet unter www.typisch-harz.de.