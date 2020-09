In den nächsten Tagen will die Polizei die Holztransporter auf den Südharzer Straßen verstärkt kontrollieren.

Harzungen. Zuständige Behörden lehnen Tempolimit-Antrag der Gemeinde Harztor ab. Kommune geht in Widerspruch und erzielt einen Teilerfolg für Harzungen.

Harztor-Bürgermeister will Tempolimit für Holztransporte

Auf schmalem Grat rollen die Holztransporte im Südharz. Zwischen Tolerieren und Ablehnen. Entscheidend ist, wie stark die Lastwagenfahrer das Gaspedal drücken. Seit Monaten beklagen Anwohner in Niedersachswerfen, Harzungen, Neustadt, Buchholz und Stempeda das überwiegend hohe Tempo der Holztransporter. Die fünf Orte sind besonders hart betroffen, weil sie an der Hauptstrecke der Lastwagen auf dem Weg nach Rottleberode in das dortige große Holzwerk liegen.