Harztor führt Saisonkarte in Freibädern ein

Der Gemeinderat von Harztor hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die neue Gebührensatzung für die Benutzung der drei Freibäder in Ilfeld, Neustadt und Niedersachswerfen gegeben. Mit Beginn der neuen Freibadsaison im Mai dieses Jahres wird es erstmals eine Saison-Karte für Kinder im Alter zwischen 4 und 16 Jahren geben. Für 35 Euro können diese alle drei Bäder in der Landgemeinde besuchen. Zudem gelten in den beiden Waldbädern in Ilfeld und Neustadt zum ersten Mal einheitliche Preise und Tickets. So zahlen Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 16 Jahren für eine Tageskarte 2 Euro, für Erwachsene werden 4 Euro fällig. Kurkarteninhaber erhalten in Neustadt einen Rabatt von 50 Cent. Im Freibad Niedersachswerfen kostet das Tagesticket für Kinder ab 4 bis 16 Jahren 3 Euro, Erwachsene zahlen 5 Euro.