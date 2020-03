Harztor. Harztor soll sauberer werden. Deshalb ruft Bürgermeister Stephan Klante am 4. April zum Frühjahrsputz in der Gemeinde auf.

Harztor ruft zum Frühjahrsputz

Gemeinsam erreicht man mehr als allein: Unter diesem Motto ruft die Gemeinde Harztor am ersten April-Wochenende zu einem Frühjahrsputz in allen fünf Ortschaften auf. Am Samstag, dem 4. April, sollen die Einwohner der Landgemeinde zu Besen und Schaufel greifen und mithelfen, dass Harztor sauberer wird. „Ob vor der eigenen Haustür, die nächste Blumenrabatte oder auf einem öffentlichen Platz ist dabei egal. Schön wäre es, wenn sich wieder viele Menschen an der Aktion beteiligen“, wirbt Harztor-Bürgermeister Stephan Klante für den Frühjahrsputz.

Wer mithelfen möchte, kann sich auch einem Verein anschließen oder selbst einen öffentlichen Platz vorschlagen, der gereinigt werden soll. Um alle Einsatzorte besser zu koordinieren, sollen Vorschläge direkt an die Gemeinde Harztor unter info@harztor.de oder per Telefon unter 036331 / 37 30 bis 13. März gemeldet werden. Alle Einsatzorte werden in der Märzausgabe der Harztor-Zeitung bekannt gegeben.