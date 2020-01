Braunlage. Der Harzklub plant eine öffentliche Diskussionsrunde zum Thema Wintersport und Klimawandel für den 12. Februar in Braunlage.

Hat Alpin-Ski im Harz noch eine Zukunft?

Der Harz hat sich verändert. Der Klimawandel ist durch das massive Baumsterben infolge von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäferbefall in den vergangenen zwei Jahren sichtbar geworden. Auch zum Beginn dieses Jahres ist angesichts hoher Temperaturen an Schneefall nicht zu denken. Doch wie stehen die Prognosen für den Wintersport? Lohnt es sich noch, in den Wintersport zu investieren? Welche Möglichkeiten bieten künftig unsere Wintersportvereine im Harz? Hat Alpin-Ski im Harz eine Zukunft?

Der Harzklub will diese Fragen in einer Diskussionsrunde in Braunlage aufgreifen. Diese ist für den 12. Februar um 18 Uhr im Kurgastzentrum von Braunlage, Dr.-Kurt-Schröder-Promenade 3, geplant. Gesprächspartner sind Sabine Wetzel, Vorsitzende der Grünen-Regionalgruppe Wernigerode, und Walter Lampe, Präsident des Niedersächsischen Skiverbandes und Ex-Bürgermeister der Samtgemeinde Oberharz.

Mit Blick auf den ausbleibenden Schnee im Harz hatte erst vorige Woche das Wolkramshäuser Kreistagsmitglied René Fullmann die Idee eines Snow-Domes für den Südharz ins Gespräch gebracht.