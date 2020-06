Haushalt steht auf der Tagesordnung

Um das liebe Geld und damit um den Haushalt geht es in der Sitzung des Straußfurter Gemeinderates am Donnerstag, dem 4. Juni. Ebenso soll der Finanzplan mit Investitionsprogramm zum Haushaltplan für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen werden. Auch die Besetzung der Ausschüsse ist dann eine Thema. Ebenso steht ein Vertrag zur Erarbeitung eines energetischen Konzeptes für Photovoltaikanlagen auf Eigentumsflächen der Gemeinde auf der Tagesordnung. Vorgesehen sind Informationen des Bürgermeisters sowie Bürgeranfragen. Letztere können im Vorfeld unter post@vgstraussfurt.de eingereicht werden. Die öffentliche Sitzung beginnt 19.30 Uhr in der Technikhalle der Freiwilligen Feuerwehr in der Damaschkestraße 18 in Straußfurt.