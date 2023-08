Berlin. Seit Tagen wüten Waldbrände im US-Bundesstaat Hawaii. Schwer betroffen ist die Insel Maui. Die Behörden zählen allein dort 36 Tote.

Verkohlte Bootsanleger, verbrannte Palmen, Häuser, die Lichterloh in Flammen stehen oder bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind – und über allem dichte Rauchschwaden, die das Ausmaß der Verwüstung erst nach und nach offenlegen. Das Urlaubsparadies Hawaii mit seinen sechs Hauptinseln ist in diesen Tagen kaum wiederzuerkennen. Die Zerstörungswut der Flammen, die seit Tagen in dem US-Bundesstaats wüten, ist gewaltig.

Nach offiziellen Angaben von Donnerstag sollen alleine auf der Insel Maui 36 Menschen ihr Leben verloren haben. Dutzende Menschen mussten mit Brandverletzungen und Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden. Tausende Einheimische harren seit Tagen in Notunterkünften aus. Wie "CNN" unter Berufung auf einen örtlichen Energieversorger berichtet, müssen auf Maui rund 12.000 Einwohner auch am Donnerstag noch immer ohne Strom auskommen. Auch das Telefonnetz auf den Inseln ist teilweise zusammengebrochen.

Wegen der enormen Ausmaße der Waldbrände hat US-PräsidentBiden inzwischen den Katastrophenfall ausgerufen. Biden gab damit Hilfen des Bundes für die betroffenen Gebiete auf der US-Inselgruppe im Pazifik frei, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Das Geld soll unter anderem Menschen zugute kommen, deren Häuser von den Flammen zerstört oder beschädigt wurden.

Brände auf Hawaii: Lage auf Nachbarinsel Maui „apokalyptisch“

Als „apokalyptisch“ beschreiben Einheimische die Lage im Küstenort Lahaina. Die Stadt im Osten der Insel Maui ist ein beliebtes Reiseziel, das als ehemalige Hauptstadt und wichtiger Walfanghafen Hawaiis nicht nur mit den charakteristischen weißen Sandstränden, sondern auch mit zahlreichen historischen Stätten und Gebäuden lockt. Doch die Flammen haben das Stadtbild der 10.000-Einwohner-Gemeinde für immer verändert: Ein großer Teil des historischen Stadtkerns ist ihnen zum Opfer gefallen, wie Satellitenbilder zeigen.

Die Bezirksregierung verzeichnete nach einer ersten Zählung mehr als 270 zerstörte Gebäude. Zahlreiche Einwohner hatten sich auf der Flucht vor den Flammen ins Meer gerettet und mussten von der Küstenwache gerettet werden. Die Verzweiflung unter den Einheimischen ist groß: „Wir haben kein Lahaina mehr, es ist weg“, zitierte der US-Sender CNN einen Betroffenen.

Reisewarnung für Hawaii: Tausende Urlauber ausgeflogen

Hawaiis Gouverneur Josh Green sprach in den US-Medien von einer „schrecklichen Katastrophe“. Seine Stellvertreterin Sylvia Luke hatte bereits am Dienstag vor Reisen nach Maui gewarnt: „Dies ist kein sicherer Ort“, hieß es. Mit der Unterstützung der Bezirksregierung und mehrerer Airlines, die größere Flugzeuge stellten und Routen änderten, soll es gelungen sein, 11.000 Menschen auszufliegen, wie ein Sprecher des Hawaii Department of Transportation am Donnerstag mitteilte. US-Präsident Joe Biden hatte dem Bundesstaat Hilfe zugesagt. Die Nationalgarde und die Marine stünden den Einsatzteams zur Seite. Das Verkehrsministerium werde dabei helfen, Urlauber auszufliegen.

Aufnahmen aus der Luft zeigen das Ausmaß der Brände, die seit Anfang der Woche im US-Bundesstaat Hawaii wüten. Foto: RICHARD OLSTEN / AFP

Derweil wütet das Flammeninferno weiter. Mehrere Brandherde auf Maui und der benachbarten Hauptinsel Hawaii waren Medienberichten zufolge auch am späten Mittwochabend noch nicht unter Kontrolle. Nach Einschätzung des Nationalen Wetterdienstes befeuerten die hohen Temperaturen sowie die geringe Luftfeuchtigkeit und starken Winde die Flammen. Schwere Sturmböen von mehr als 120 Kilometern pro Stunde hatten in den vergangenen Tagen die Löscharbeiten erschwert oder gar unmöglich gemacht.

Hawaii: Hurrikan Dora befeuerte die Brände

Mitverantwortlich für die verheerenden Brände ist den örtlichen Behörden zufolge der Hurrikan Dora, der zurzeit südlich der Pazifikinseln vorbeizieht. „Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos“, so die stellvertretende Gouverneurin Sylvia Luke. „Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben.“ Hawaii mit seinen 1,4 Millionen Einwohnern hat häufig mit Hurrikans, Sturmfluten oder Vulkanausbrüchen zu kämpfen. Verheerende Flächenbrände kommen dort dagegen seltener vor.

Die gute Nachricht: Ein Wetterumschwung, der für Donnerstag angekündigt ist und Hurrikan Dora weiter aufs Meer hinaustreiben soll, lässt auf Entspannung hoffen. Doch mit den Löscharbeiten wird auf Hawaii ein langer Weg des Wiederaufbaus beginnen, Sylvia Luke betonte. Es werde „Jahre dauern“, bis sich die Inseln uns ihre Bewohner von der Katastrophe erholt hätten. „Wir werden einen Weg finden müssen, in den kommenden Jahren vielen Menschen zu helfen.“ (mit dpa/afp)