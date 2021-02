Helena Zengel hofft, dass ihr Film „Neues aus der Welt“ nach der Pandemie noch in den Kinos anlaufen kann.

Die ganze Welt verliebt sich gerade in diese Zwölfjährige. Vor zwei Jahren eroberte Helena Zengel auf der Berlinale in „Systemsprenger“ die Herzen. Im vergangen Sommer wurde sie dafür mit einem New Faces Award und dem Deutschen Filmpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Nun hat sie gleich den Sprung in die USA gemacht und einen Western mit Tom Hanks gedreht. „Neues aus der Welt“ läuft jetzt, wie übrigens auch „Systemsprenger“, auf Netflix. Und am 28. Februar könnte sie dafür sogar einen Golden Globe als beste Nebendarstellerin gewinnen. Dafür wurde sie gerade nominiert. Wir haben bei ihr telefonisch nachgefragt, was das mit ihr macht. Lesen Sie auch: Fluch oder Segen? Helena Zengel ist schon mit elf ganz oben

Ich gratuliere zur Golden-Globe-Nominierung. Musst du dich manchmal zwicken, was du die vergangenen Jahre so erlebt hast, ob das alles noch real ist?

Helena Zengel: Auf jeden Fall. Das ist alles im Moment sehr wild. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so weit kommt. Dafür bin ich einfach unglaublich dankbar.

Wie bereitest du dich auf die Globes vor? Muss man da schon mal eine Dankesrede auf Englisch vorbereiten – für alle Fälle?

Ja. Ich erwarte da jetzt keinen Preis oder so. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, immer gut, wenn man vorbereitet ist. Sonst käme ich mir ein bisschen doof vor. Lieber bereite ich mir so ein Knübbelchen vor, damit man was im Kopf hat, falls es doch passiert. Vor dem Englischen habe ich keine Angst. Das kann ich inzwischen schon ganz gut.

Du hast in „Neues aus der Welt“ mit Tom Hanks gedreht. Wusstest du da schon, wer er war? Kanntest du seine Filme?

Ja und nein. Ich kannte ihn schon so ungefähr. Aber dass er sooo ein großer Filmstar war, wusste ich nicht. Ich hab dann erst mal gegoogelt und auch Verwandte gefragt, von denen hab’ ich nur „Oooohs!“ bekommen.

Die Brocken Deutsch, die er im Film sprechen musste, hast du sie mit ihm einstudiert?

Ja. Er kann jetzt „Pflaumenkompott“ oder „Mielschkaffee“ sagen. Und den wichtigen Satz: „Wo finde ich was zu essen?“, den kann er jetzt auch. Ich hab ihm auch das Reiten beigebracht. Das war ja sein erster Western. Im Reiten hatte ich was voraus.

Was sagen deine Freunde eigentlich zu deiner Filmerei? Freuen die sich mit dir, sind die womöglich sogar neidisch oder traut sich keiner mehr, mit dir zu reden?

(lacht) Nee, natürlich reden die noch mit mir. Dafür sind es doch Freunde. Die haben auch viele Fragen, und die beantworte ich auch gern. Wenn ich mir vorstelle, jemand anderer aus meiner Klasse wäre Schauspieler und nicht ich, dann würde ich auch gerne wissen, wie das so ist. Ich glaub’, da hab ich auch wirklich Glück mit meinen Freunden, dass ich da immer Unterstützung habe. Und die sich auch freuen mit mir. Also: Ja, wir reden noch!

„Neues aus der Welt“ sollte eigentlich ins Kino kommen, jetzt kam er bei Netflix raus. Macht das traurig, wäre es schön gewesen, eine große Premiere mit rotem Teppich?

Klar, das ist schon schade. Aber vielleicht kommt er ja doch noch in die Kinos. Drücken wir ganz fest die Daumen, dass Corona uns bald loslässt und alle Kinos und Theater wieder aufmachen dürfen. Zumindest mit Masken und Abstand.

Nach dem Golden Globe kommt der Oscar. Hast du Hoffnung, dass du da auch nominiert werden könntest?

Das Wichtigste ist einfach, dass man sich wohlfühlt, dass ich mir selbst gefalle und dass man mich gern sieht auf der Leinwand. Nicht unbedingt, dass man Preise gewinnt. Natürlich wäre das toll. Aber wenn nicht, würde ich nicht unglaublich traurig sein. Ich würde mich aber freuen, wenn der Film nominiert wird. Aber warten wir ab. So ’ne Nominierung für den Golden Globe ist für mich persönlich auch schon genug. Das ist alles, was man sich erträumen kann, gerade in meinem Alter. Als deutsches Kind in Amerika. Und es muss ja auch noch Luft nach oben bleiben! Wenn ich jetzt schon alles abräume, dann hat man ja nichts mehr zu erreichen.