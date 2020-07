Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Helene Fischer: Maskierte Männer auf ihrem Grundstück?

Haben sich zwei maskierte Männer Zugang zum Grundstück von Helene Fischer verschafft? Das legen Fotos nahe, die die „Bild“-Zeitung am Mittwoch veröffentlichte. Am frühen Mittwochmorgen seien die beiden Eindringlinge über den Zaun auf ein Anwesen am Ammersee in Bayern geklettert. Es soll sich dabei um das Grundstück von Helene Fischer handeln.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein noch unbewohntes Grundstück, auf dessen Baustelle die 35-jährige Sängerin und ihr Partner Thomas Seitel mehrfach gesehen wurden. Fischer soll das Grundstück 2017 erworben haben und nun ein Haus darauf bauen, heißt es in dem Bericht weiter. Sie sei nicht vor Ort gewesen, als die Männer sich Zugang verschafften.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf den Fotos der „Bild“-Zeitung ist zu sehen, wie sich ein dunkel gekleideter Mann an einem Bauzaun hochhebt und über die Absperrung klettert. Unter der Sturmhaube schauen seine mittellangen Haare heraus, über seiner Schulter hängt eine Tasche. Die Bilder stammen der Quellenangabe zufolge von einer Paparazzi-Agentur. Warum sich der Fotograf zur Zeit des Vorfalls in der Nähe der Baustelle aufgehalten hat, ist allerdings nicht bekannt.

Helene Fischer: Polizei bestätigt „verdächtige Wahrnehmung“

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord bestätigte unserer Redaktion gegenüber den Einsatz. Auf einem unbewohnten Grundstück in Herrsching am Ammersee habe es demnach eine „verdächtige Wahrnehmung“ gegeben, die der Polizei gemeldet worden sei. Es sei allerdings niemand mehr vor Ort gewesen, als die Beamten dort eingetroffen seien, so der Sprecher weiter.

Die Polizei ermittele zunächst nicht, weil bei einer ersten Inspektion keine Schäden oder entwendete Objekte festgestellt worden waren. Das könne sich aber noch ändern – wenn die Besitzerin einen Strafantrag stellt oder bestätigt, dass doch etwas gestohlen wurde.

• Helene Fischer – mehr zum Thema

2020 dürfte ein aufregendes Jahr für Schlagerstar Helene Fischer sein. Anderthalb Jahre war sie nicht vor großem Publikum aufgetreten. Nach langer Auszeit: Helene Fischer feiert Bühnen-Comeback. An Weihnachten lief im ZDF die große „Helene Fischer Show“: Die wichtigsten Fragen und Antworten. Eine Zusammenfassung der Show hat unsere Autorin aufgeschrieben. Helene Fischer zu perfekt? Nie atemlos, immer makellos.

(reb)